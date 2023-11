Verken de nieuwe Wereldbekermanche in Troyes met Puck Pieterse

clock 21:40

21 uur 40. gloednieuwe cross. In de Wereldbeker veldrijden zijn we toe aan de 4e manche. Daarvoor gaan we een eerste keer naar Frankrijk, voor een passage in Troyes. Vicewereldkampioene Puck Pieterse maakt er haar rentree, Ceylin Alvarado verdedigt de leidersplaats in het klassement. Zondag om 13.40 uur springen de lichten op groen. .