LIVE: Ontketende Alvarado rijdt weg van overmoedige Pieterse in Troyes

De voorsprong van Alvarado blijft quasi gelijk. Na haar zege in Dendermonde, kan de Nederlandse renster nu haar tweede zege op rij boeken in de Wereldbeker. Puck Pieterse rijdt nog steeds onbedreigd rond op de tweede plaats.

LAATSTE RONDE. Zonder ongelukken lijkt Alvarado zich te mogen opmaken voor een demonstratierondje. Pieterse heeft onvoldoende brandstof in de tank om de leidster nog in de luren te leggen. Verschil tussen beide dames: 27 seconden.

Er staat nu echt wel geen maat meer op Alvarado. De voormalige wereldkampioene toont nog maar eens haar bloedvorm en blijft haar bonus uitbreiden. De laatste ronde lijkt een maat voor niets te zullen worden.

18" voor Alvarado. De slotronde nadert met rasse schrede en Pieterse volgt nu al op bijna 20 seconden van een ontketende Alvarado. De winnares lijken we te kennen. Al mag Pieterse zeker ook niet ontevreden zijn met een tweede plek bij haar rentree.

Ook met het oog op de WB-stand doet Alvarado momenteel een uitstekende zaak. Dat ze de strijd met de terugkerende Pieterse ook meteen naar haar hand kan zetten, zal haar ongetwijfeld ook heel veel deugd doen.

Alvarado vliegt! Pieterse lijkt geen antwoord meer klaar te hebben op de versnelling van Alvarado. De Nederlandse kampioene volgt momenteel op zo'n 8 seconden van de leidster.

Pieterse komt zichzelf tegen. Nu worden de rollen zowaar omgedraaid! Pieterse lijkt zichzelf een beetje tegen te komen, waardoor Alvarado het heft dan maar in handen neemt. De Nederlandse kampioene moet enkele lengtes prijsgeven. Is de vogel gaan vliegen?

Alvarado vecht terug! Nu kan Alvarado zowaar een foutloze schuine kant voorleggen, waardoor de voorsprong van Pieterse als sneeuw voor de zon verdwijnt. Komen beide dames straks opnieuw samen?

3/6. We zijn halfweg in deze omloop en Alvarado heeft toch 3 secondjes van de voorsprong geknabbeld. Wat brengt de schuine kant in deze vierde ronde?

10" voor Pieterse op Alvarado. In de herhaling zien we dat Alvarado nu ook op de trap een misstap begaat. De vrouw-in-vorm moet opnieuw enkele seconden prijsgeven op Pieterse. De leidster heeft ondertussen al een bonus van 10" te pakken.

Alvarado duikt de modder in. Op de schuine kant duikt Alvarado even over haar eigen stuur, waardoor Pieterse het tempo nog maar eens opschroeft. Pieterse heeft een bonus van 5 seconden te pakken. Is de defintieve kloof geslagen?

20" voor Alvarado en Pieterse. Na twee ronden hebben Alvarado en Pieterse een bonus van 20 seconden op de eerste achtervolgsters. Het lijkt nu al duidelijk dat de winnares voorin zit.

Alvarado op het tandvlees. Alvarado moet nu toch wel alles uit de kast halen om Pieterse bij te houden. De leidster in de Wereldbeker wil nog niet van opgeven weten en knokt zich terug tot in het achterwiel van haar concurrente.

In het midden van het pak (plek 16) rijdt Denise Betsema rond. De Nederlandse rensters vindt voorlopig niet haar vorm van vorig jaar en probeert aan te klampen.

Alvarado versus Pieterse. Het lijkt vandaag een tweestrijd te worden tussen Alvarado en Pieterse hier in Troyes. Beide dames delen om de haverklap steekjes uit. Wie breekt als eerste?

Cant op plek 45. Sanne Cant beleeft niet de start waarop ze had gehoopt. Onze landgenote krijgt meteen te kampen met een kettingbreuk en rijdt helemaal achteraan het pak rond.

5" voor Pieterse. De fenomenale openingsfase van Pieterse levert meteen een bonus van 5" op. Alvarado moet alle zeilen bijzetten om de Nederlandse kampioene niet helemaal te laten wegrijden.