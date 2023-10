LIVESTREAM: Wie stopt wereldkampioene Fem van Empel af in Maasmechelen?

clock 13:51 13 uur 51. Van Empel is weg. Lang heeft Alvarado dan toch niet kunnen aanhaken. De rekker is geknapt, Van Empel lijkt vertrokken voor een lange solo. Ondertussen zit de onfortuinlijke Annemarie Worst in de achtergrond op een minuut. Dat is einde verhaal. . Van Empel is weg Lang heeft Alvarado dan toch niet kunnen aanhaken. De rekker is geknapt, Van Empel lijkt vertrokken voor een lange solo.



clock 13:49 13 uur 49. Ronde 1. De eerste ronde zit erop. Van Empel heeft al een eerste prikje uitgedeeld, maar van Alvarado is ze nog niet af. In de achtergrond heeft Van Alphen zicht losgerukt van de rest.

clock 13:47 13 uur 47. Van Empel wil snel korte metten maken met haar Hollandse metgezel, maar Alvarado weert zich. Voorlopig blijft het gat zo'n vijf meter.

clock 13:46 13 uur 46. Alvarado moet eigenlijk alleen maar het achterwiel van Van Empel viseren. We kunnen niet van haar verwachten dat ze mee de koers gaat maken. Ruben Van Gucht.

clock 13:45 13 uur 45. Schreiber moet vooraan de rol lossen, waardoor Van Empel en Alvarado nog met z'n tweeën overblijven. Het verwachte duel kan beginnen.

clock 13:45 13 uur 45. Van Empel gesticuleert. Bij de eerste passage door de materiaalpost wijst Van Empel ostentatief naar haar fiets. Instructies voor de mecaniciens, waar wij het raden naar hebben.

clock 13:44 13 uur 44. Halverwege de eerste ronde leidt Van Empel de dans, met Alvarado en Schreiber in haar zog. Clauzel, Van Alphen en Backstedt volgen vijf meter verderop.

clock 13:42 13 uur 42. Het druppelen is ondertussen alweer gestopt, maar het parcours ligt er op sommige plaatsen wel vettig bij.

clock 13:41 13 uur 41 match begonnen start time We zijn weg! Van Empel schiet net als Schreiber uitstekend uit de startblokken. Bij Worst loopt het minder vlot, zij gaat samen met twee andere rensters meteen onderuit en mag aan een achtervolgingsrace beginnen.

clock 13:38 Miezer. De dames staan opgelijnd. Binnen enkele minuten zijn we vertrokken. Er valt nattigheid in Maasmechelen, maar regen kunnen we het nog niet noemen. 13 uur 38.

clock 13:36 13 uur 36. Met enkele minuten vertraging is de uitzending op VRT 1 van start gegaan. Via onze livestream hoeft u niets van alle actie te missen.

clock 11:50 11 uur 50. Van Empel tegen de rest. Over de topfavoriete is er dit jaar weinig discussie: Fem van Empel is het seizoen als een kamikaze gestart en lijkt niet van plan om snel gas terug te nemen. De wereldkampioene demonstreerde in de drie races die ze al reed: in Beringen, in Waterloo en in Overijse. In Maasmechelen vindt de Nederlandse bovendien een parcours dat haar goed ligt, want ze won er vorig jaar al.



De wereldkampioene demonstreerde in de drie races die ze al reed: in Beringen, in Waterloo en in Overijse. In Maasmechelen vindt de Nederlandse bovendien een parcours dat haar goed ligt, want ze won er vorig jaar al.



Bij afwezigheid van Puck Pieterse moet Ceylin del Carmen Alvarado de grootste uitdager van Van Empel worden. De wereldkampioene van 2020 won zaterdag in Ruddervoorde en lijkt stilaan op toerental te komen.



De andere usual suspects: Annemarie Worst, Inge van der Heijden, Manon Bakker, Marion Norbert RIberolle en Zoe Backstadt.

clock 11:47 11 uur 47. Zo was het vorig jaar: Van Empel heerst in Maasmechelen.

