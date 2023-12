LIVESTREAM: Puck Pieterse is heer en meester in Hulst, Van Empel moet achtervolgen na val

Na 11 opeenvolgende overwinningen zag Fem van Empel haar hegemonie in Gavere doorbroken worden door Puck Pieterse. De Nederlandse acteerde toen ietwat onzeker in de moddercross door een valpartij in de verkenning. "Dat is natuurlijk nooit goed voor het zelfvertrouwen, maar ik probeer me er niet te druk over te maken. De parcoursverkenning vandaag ging alvast goed", vertelde de wereldkampioene vandaag voor de cross van Hulst.



Al zagen we haar tijdens de verkenning opnieuw voorzichtig te werk gaan, zeker de afdaling werd grondig bestudeerd. "Maar dat heeft niets met die val te maken, hoor. Ik heb bewust gewacht en naar de anderen gekeken om alle lijnen te zien.