Kijk om 13.30 uur naar WB Flamanville (v) zonder zieke leidster Alvarado

Geen WB-leidster

Flamanville is het toneel van de zesde van 14 wereldbekermanches veldrijden. De vrouwen moeten het zonder de leidster, Ceylin Alvarado, doen. De renster van Alpecin-Fenix is ziek en reed gisteren ook niet in Boom.



Alvarado won de WB-crossen in Dendermonde en Troyes en finishte vorige week als tweede achter Lucinda Brand. Die was vorige week in Dublin in haar 5e cross voor het eerst de beste en paste gisteren voor Boom.



De concurrentie voor Brand zal van ploegmate Shirin van Anrooij moeten komen, al kwam die in Boom niet in het stuk voor, pas 9e op bijna 3 minuten. Blanka Vas was vorig jaar derde in Flamanville, maar hoe heeft de Hongaarse haar sleutelbeenbreuk verteerd?