Kijk om 13.30 uur naar WB Flamanville: "Een valse snelle cross" zonder zieke leidster Alvarado

Frank: "Toch modderig"

Alicia Frank was in 2022 10e in de WB-cross in Flamanville. "Het parcours is bijna helemaal hetzelfde. Maar de omstandigheden niet. Het is veel natter. Toen was het echt een snelle cros, vandaag is er overal modder."



"Ik had stiekem gehoopt op eens een snelle cross. Het heeft al zo lang geregend, het is al zo vaak zwaar geweest. Ik doe graag snelle crossen. Maar mijn seizoen is al goed geweest, dus ik ga niet klagen."