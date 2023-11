LIVESTREAM: Alvarado speelt met tegenstand in Dendermonde, Brand ligt op podiumkoers bij comeback

clock 14:01 14 uur 01. Norbert Riberolle. Ook voor Norbert Riberolle ligt het podium binnen handbereik. Onze landgenote ligt in 5e stelling, op een 20-tal seconden van nummer 3 Backstedt. . Norbert Riberolle Ook voor Norbert Riberolle ligt het podium binnen handbereik. Onze landgenote ligt in 5e stelling, op een 20-tal seconden van nummer 3 Backstedt.

clock 14:00 14 uur . Alvarado op weg naar winst, Brand op 43 seconden met Backstedt in haar zog.

clock 13:59 13 uur 59. Backstedt jaagt Brand op. Een zeldzaam glijmomentje van Alvarado in de modder. Met een geruststellende bonus kan ze zich dat permitteren. In de strijd voor de 2e plek voelt Brand de hete adem van het 19-jarige toptalent Zoe Backstedt.



In de strijd voor de 2e plek voelt Brand de hete adem van het 19-jarige toptalent Zoe Backstedt.

clock 13:58 13 uur 58. Situatie na 2 rondes. 1. Ceylin Alvarado (Ned) 2. Lucinda Brand (Ned) op 43" 3. Zoe Backstedt (GBr) op 55" 4. Manon Bakker (Ned) op 1'01" 5. Inge van der Heijden (Ned) op 1'04" . Situatie na 2 rondes 1. Ceylin Alvarado (Ned)

2. Lucinda Brand (Ned) op 43"

3. Zoe Backstedt (GBr) op 55"

4. Manon Bakker (Ned) op 1'01"

5. Inge van der Heijden (Ned) op 1'04"

clock 13:57 13 uur 57. Ceylin verbaast me deze winter in positie zin. Deze zege zou haar heel veel deugd doen. Christoph Roodhooft (ploegmanager Ceylin Alvarado).

clock 13:54 13 uur 54. De Belgen. Hoe doen de Belgen het? Marion Norbert Riberolle is onze beste landgenote op de 6e plek. Belgisch kampioene Sanne Cant bezet de 11e positie, met Laura Verdonschot in haar wiel. Alicia Franck is 13e.



Marion Norbert Riberolle is onze beste landgenote op de 6e plek. Belgisch kampioene Sanne Cant bezet de 11e positie, met Laura Verdonschot in haar wiel. Alicia Franck is 13e.



clock 13:52 Straat voorsprong. Alvarado blijft een hels tempo uit haar kuiten schudden. Op het slijkerige parcours vindt ze net als gisteren haar natuurlijke habitat. Brand volgt al op een straat achterstand. Achter haar rug haalt de piepjonge Zoe Backtstedt de kastanjes uit het vuur. 13 uur 52. time point



Brand volgt al op een straat achterstand. Achter haar rug haalt de piepjonge Zoe Backtstedt de kastanjes uit het vuur.

clock 13:50 13 uur 50. Ik zie Brand hier vandaag op het podium eindigen. Paul Herygers.

clock 13:48 13 uur 48. Situatie na 1 ronde. 1. Ceylin Alvarado (Ned) 2. Lucinda Brand (Ned) op 14" 3. Aniek van Alphen (Ned) op 34" 4. Manon Bakker (Ned) 5. Inge van der Heijden (Ned) op 35" 6. Marion Norbert Riberolle . Situatie na 1 ronde 1. Ceylin Alvarado (Ned)

2. Lucinda Brand (Ned) op 14"

3. Aniek van Alphen (Ned) op 34"

4. Manon Bakker (Ned)

5. Inge van der Heijden (Ned) op 35"

6. Marion Norbert Riberolle

clock 13:48 13 uur 48. Worst helemaal achterin. Wie de afspraak voorin helemaal gemist heeft, is Annemarie Worst. De Nederlandse miste haar start en rijdt bovendien met een kapotte schoen rond.

clock 13:46 13 uur 46. Alvarado op eiland. De machine is helemaal aangeslagen bij Alvarado. Met haar snelle benen loopt ze nog wat verder weg van de tegenstand. Ligt de wedstrijd al in een definitieve plooi?



Ligt de wedstrijd al in een definitieve plooi?

clock 13:44 13 uur 44. Brokken en stukken. Het is duidelijk dat Brand nog wat wedstrijdtechniek mist. Ze maakt een foutje en ziet Alvarado verder weglopen. In het zand maakt de Canadese Rochette een tuimelperte. Het pak ligt al helemaal in brokken en stukken uit elkaar.



In het zand maakt de Canadese Rochette een tuimelperte. Het pak ligt al helemaal in brokken en stukken uit elkaar.

clock 13:44 13 uur 44. Lucinda moet de koers weer leren lezen. Sven Nys (ploegmanager Lucinda Brand).

clock 13:43 13 uur 43. Brand en Alvarado knallen meteen weg van de rest

clock 13:42 13 uur 42. Alvarado loopt naar Brand. Op een loopstrook rolt Alvarado comeback kid Brand op. Alvarado jast daarna lekker door en rijdt plots op een eiland.

clock 13:41 13 uur 41. Enthousiaste Brand. Alsof ze nooit is weggeweest, zo ploegt Brand door de smurrie van Dendermonde. De Nederlandse slaat meteen een bres. Alvarado heeft dat in de smiezen en zet een jachtpartij op gang.



De Nederlandse slaat meteen een bres. Alvarado heeft dat in de smiezen en zet een jachtpartij op gang.

clock 13:40 13 uur 40 match begonnen start time Kanonstart Brand De rensters zijn losgelaten! Van der Heijden duikt als eerste het veld in.



Brand heeft haar start niet gemist en neemt meteen over van Van der Heijden.

clock 10:19 10 uur 19. Comeback van Brand. Dendermonde is de eerste cross van het seizoen voor Lucinda Brand (Baloise Trek Lions). De Nederlandse kwam begin september ten val in een wegkoers, liep een schouderblessure op en onderging een operatie. 2 maanden later viert Brand (34) haar rentree in Dendermonde, de cross die ze al 2 keer wist te winnen.



De Nederlandse kwam begin september ten val in een wegkoers, liep een schouderblessure op en onderging een operatie.



2 maanden later viert Brand (34) haar rentree in Dendermonde, de cross die ze al 2 keer wist te winnen.

clock 10:18 10 uur 18. Ik denk dat Lucinda direct een goed niveau kan halen in Dendermonde. Gerben de Knegt (bondscoach Nederland).