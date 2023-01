Volg de cross in Zonhoven vanaf 13.40 u: Van Empel versus Pieterse en Van Anrooij

Van Empel won in Baal, maar bezeerde haar knie in Koksijde, waar Van Anrooij imponeerde. Pieterse speelde dan weer met de tegenstand in Herentals.

11 uur 45. De vrouwen zijn intussen bezig aan hun verkenning in het zand. Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij zijn de topfavorieten. Van Empel won in Baal, maar bezeerde haar knie in Koksijde, waar Van Anrooij imponeerde. Pieterse speelde dan weer met de tegenstand in Herentals. .

18 uur 21. Geen Denise Betsema. Na een drukke eindejaarsperiode met zes crossen tussen 27 december en 7 januari slaat Denise Betsema de Wereldbekermanche in Zonhoven over. "Een beetje extra rust voor het nationale kampioenschap kan geen kwaad", stelt ze. Betsema liet eerder ook al de wedstrijd in Gavere op tweede kerstdag aan zich voorbijgaan en staat momenteel zesde in het klassement met 181 punten. Vorig jaar won ze in Zonhoven. "Ik mis momenteel wat frisheid in de benen", zegt de Nederlandse renster uit de ploeg van Jurgen Mettepenningen. "Ik voel me niet helemaal in vorm. Daarom start ik niet in Zonhoven." "Ik ben blij met mijn derde plaats in Gullegem, maar het is beter dat ik iets meer rust inplan en me zo klaarstoom voor het Nederlands kampioenschap." .