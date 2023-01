Shirin van Anrooij verzilvert topvorm in Zonhoven, dubbele zandsalto nekt Van Empel

Shirin van Anrooij nam Puck Pieterse nog even op haar bagagedrager, maar na een zandhap van Pieterse was de winnares nog voor een derde van deze cross al ingevuld.

Ze beperkte de schade in plaatsen, maar helemaal voorin was het verhaal al snel geschreven. Het was een kwestie van wie de foutenlast tot het minimum kon beperken.

Winnares Van Anrooij: "Ik heb me misschien niet 100 procent moeten geven"

"Het was zwaar, maar ik zat in een hele goeie flow en ik vond de juiste lijnen", lachte Shirin van Anrooij. "Ik had veel vertrouwen en dan is het een van de leukste dingen."

"Ik heb me misschien niet helemaal 100 procent moeten geven", verraste ze toch enigszins.

"Ik heb geprobeerd om het gat zo groot mogelijk te maken, zodat ik daarna minder risico's hoefde te nemen. Ik heb zeker afgezien, maar niet zoveel als in andere wedstrijden."

Van Anrooij is een favoriete voor het WK, maar twijfelt nog tussen de beloften en profs. "Dit maakt het alleen maar moeilijker", bekende ze.

"Als ik hier buiten de top 3 was geëindigd, dan zou ik voor de beloften gegaan zijn. Maar nu speelt de twijfel weer op. Het is nog even afwachten. Het NK van volgend weekend sla ik zeker over."