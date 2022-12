LIVE: Pieterse blinkt uit met haar techniek in de sneeuw, stevige val en opgave Van Empel

clock 13:33 Persico's ketting hapert. Persico moet de achtervolging op Alvarado even staken. De ketting van haar Colnago weigert dienst. Alvarado rijdt 24 seconden voor haar uit. . 13 uur 33. mechanical breakdown Persico's ketting hapert Persico moet de achtervolging op Alvarado even staken. De ketting van haar Colnago weigert dienst. Alvarado rijdt 24 seconden voor haar uit.

clock 13:32 13 uur 32. Fleur Moors valt terug naar de 17e plaats. Alicia Franck is nu eerste Belgische. Zij glijdt als 14e over het verraderlijke parcours in de Italiaanse vallei.

clock 13:28 Persico schuift weg. Persico slipt opnieuw weg in een bocht. Ze verliest haar tweede plaats aan Alvarado.

clock 13:27 13 uur 27. Top 5 (3/6 rondes). 1. Pieterse (Ned) 2. Persico (Ita) 3. Alvarado (Ned) 4. Bakker 5. Rochette

clock 13:23 13 uur 23. Junior Fleur Moors eerste Belgische. Fleur Moors rijdt een puike cross in de sneeuw. De 17-jarige junior ligt momenteel in 11e positie. In Dublin werd ze vorig weekend 10e.

Sanne Cant is niet naar Italië afgezakt.

clock 13:20 13 uur 20. Pieterse blinkt uit met haar mountainbiketechniek. De Nederlandse leidt met een voorsprong van 19 seconden op Persico en Alvarado.

clock 13:15 13 uur 15. Pieterse snelt weg. Voorin slaat Puck Pieterse een kloof. De wereldkampioene bij de beloften is technisch sterker dan Persico en Alvarado. Die laatste slaat net niet over de kop op een helling.

clock 13:15 13 uur 15. Fem van Empel is onderuitgegaan en kermt van de pijn.

clock 13:14 13 uur 14. Einde wedstrijd Van Empel. Fem van Empel moet de handdoek in de ring gooien. De Nederlandse wordt zo meteen van het terrein getild met een draagbaar. "Ze rilt van de kou en van de pijn", getuigt Renaat Schotte iun de sneeuw.

clock 13:13 Van Empel schreeuwt van de pijn. Van Empel verslikt zich in een inhaalmanoeuvre en knalt keihard tegen een paal. De Wereldbekerleidster grijpt naar haar dijbeen. Ze ligt te schreeuwen van de pijn in de sneeuw.

clock 13:12 13 uur 12. Technisch is Persico niet de evenknie van Pieterse, maar inhoud heeft ze zeker. Paul Herygers.

clock 13:09 13 uur 09. 3 leidsters. De eerste ronde is achter de rug. Pieterse en Persico hebben leidster Alvarado bijgebeend. Bakker ligt in 4e positie, Schreiber in 5e.

clock 13:06 13 uur 06. Persico en Pieterse in de achtervolging. Straf, zelfs na haar val ligt Persico in 2e positie. Ze volgt op 7 seconden van Alvarado. In haar spiegels ziet ze Pieterse opduiken.

clock 13:05 13 uur 05. Van Empel 11e. Fem van Empel heeft haar start gemist. De Wereldbekerleidster moet knokken voor een plaats in de top 10.

clock 13:02 13 uur 02. En een val. Persico blijft niet lang aan de leiding. Ze glijdt weg in een van de eerste bochten. Alvarado profiteert en slaat een kloof.

clock 13:01 13 uur 01. Partenza! Daar is Silvia Persico al. De Italiaanse kampioene vliegt het snelst uit de startblokken.

clock 12:57 12 uur 57. De rensters haasten zich naar de start. Over enkele minuten gaat de sneeuwcross in de vallei van de zon van start.

clock 12:53 12 uur 53. Italiaanse uitdaagster. Iemand om vanmiddag in de gaten te houden is Silivia Persico. De 25-jarige Italiaanse rijdt haar eerste Wereldbekercross van het seizoen. Begin dit jaar knalde ze in Fayetteville naar WK-brons. Vorig jaar gleed Persico naar de 10e plaats in Val di Sole.

Ook Maghalie Rochette is erbij in Italië. De Canadese werd vorig jaar 3e in Val di Sole.