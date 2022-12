LIVE: Fem van Empel knalt tegen paaltje tijdens opwarming

Iemand om vanmiddag in de gaten te houden is Silivia Persico. De 25-jarige Italiaanse rijdt haar eerste Wereldbekercross van het seizoen. Begin dit jaar knalde ze in Fayetteville naar WK-brons.

12 uur 53. Italiaanse uitdaagster. Iemand om vanmiddag in de gaten te houden is Silivia Persico. De 25-jarige Italiaanse rijdt haar eerste Wereldbekercross van het seizoen. Begin dit jaar knalde ze in Fayetteville naar WK-brons. .

12 uur 48. Van Empel knalt tegen paaltje tijdens opwarming. Komt Fem van Empel met (lichte) pijn aan de start? Tijdens de opwarming is de Wereldbekerleidster tegen een paaltje geknald. Ze verslikte zich in een afdaling en kwam pas na enkele minuten weer recht. Daarna kon de Nederlandse haar weg wel vervolgen. .

12 uur 44. Zonder balken. U zal de deelnemers en deelneemsters vanmiddag niet over balkjes zien wippen. Die zijn in laatste instantie verwijderd om averij te voorkomen. .

10 uur 23. Opnieuw Fem van Empel? Fem van Empel pakte vorig jaar in Val di Sole haar eerste zege in de Wereldbeker na een schitterend duel met Marianne Vos. Dit seizoen ontbolsterde ze helemaal en ze is ook nu de topfavoriete, samen met Puck Pieterse. Ook Ceylin del Carmen Alvarado, vorig weekend niet van de partij in Dublin, zal haar zegje willen doen. Wereldkampioene Vos is er niet bij, net zomin als Denise Betsema, Annemarie Worst en Belgisch kampioene Sanne Cant. .