Puck Pieterse (20) pakt uit in Wereldbeker Overijse, Van Empel tweede op 1 minuut

Puck Pieterse heeft voor het eerst een topcross bij de elite gewonnen. De 20-jarige Nederlandse was al na een paar bochten weg in de wereldbekermodder van Overijse. Na een demonstratie had ze meer dan een minuut voorsprong op leeftijds- en landgenote Fem van Empel, die 4 van de 5 vorige WB-crossen had gewonnen.