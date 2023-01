LIVESTREAM: Pieterse alweer op kop na achtervolgingsrace door schakelprobleem

clock 14:03 14 uur 03. De aanval van Pieterse heeft gensters geslagen, al is haar voorsprong van 8 seconden nog speelbaar. Het lijkt nu zelfs dat Worst en Van der Heijden weer wat dichter sluipen. . De aanval van Pieterse heeft gensters geslagen, al is haar voorsprong van 8 seconden nog speelbaar. Het lijkt nu zelfs dat Worst en Van der Heijden weer wat dichter sluipen.

clock 13:59 13 uur 59. In de achtervolging maakte de jonge Bäckstedt indruk. Met een straf manoeuvre sluit de Britse aan bij Worst en Van der Heijden. . In de achtervolging maakte de jonge Bäckstedt indruk. Met een straf manoeuvre sluit de Britse aan bij Worst en Van der Heijden.

clock 13:59 13 uur 59. Pieterse gaat er al alleen vandoor. Pieterse gaat er al alleen vandoor

clock 13:57 13 uur 57. Pieterse is los. Vlak na de tweede passage aan de aankomst trekt Pieterse vol door. De rest kan er enkel naar kijken. Is de beslissing nu al gevallen? . Pieterse is los Vlak na de tweede passage aan de aankomst trekt Pieterse vol door. De rest kan er enkel naar kijken. Is de beslissing nu al gevallen?

clock 13:53 13 uur 53. Een statement van Pieterse. In een mum van tijd neemt ze alweer de kop over, na haar korte achtervolgingsrace. De overmacht van het 20-jarige toptalent is groot. . Een statement van Pieterse. In een mum van tijd neemt ze alweer de kop over, na haar korte achtervolgingsrace. De overmacht van het 20-jarige toptalent is groot.

clock 13:51 13 uur 51. Pieterse al bijna terug. Op een halve ronde tijd heeft Pieterse het leeuwendeel van haar achterstand alweer weggewerkt. De achterstand was 23 seconden, maar de Nederlandse kampioene heeft alweer aansluiting gemaakt met de kopgroep. . Pieterse al bijna terug Op een halve ronde tijd heeft Pieterse het leeuwendeel van haar achterstand alweer weggewerkt. De achterstand was 23 seconden, maar de Nederlandse kampioene heeft alweer aansluiting gemaakt met de kopgroep.

clock 13:48 13 uur 48. Worst beseft dat hier door het oponthoud van Pieterse een uitgelezen kans ligt en maakt nu volop koers. Vas volgt, net als Schreiber en de jonge Bäckstedt. In de achtervolging gaat Pieterse hard tekeer. . Worst beseft dat hier door het oponthoud van Pieterse een uitgelezen kans ligt en maakt nu volop koers. Vas volgt, net als Schreiber en de jonge Bäckstedt. In de achtervolging gaat Pieterse hard tekeer.

clock 13:47 13 uur 47. Plots staat Pieterse stil: "We krijgen een inhaaltocht". Plots staat Pieterse stil: "We krijgen een inhaaltocht"

clock 13:46 13 uur 46. Pieterse staat stil! Plots staat Pieterse helemaal stil met kettingproblemen. De Nederlandse kampioene verliest erg veel tijd, maar krijgt de ketting er wel terug op. Dit wordt een stevige inhaalrace voor Pieterse! . Pieterse staat stil! Plots staat Pieterse helemaal stil met kettingproblemen. De Nederlandse kampioene verliest erg veel tijd, maar krijgt de ketting er wel terug op. Dit wordt een stevige inhaalrace voor Pieterse!

clock 13:43 13 uur 43. Na enkele bochten neemt Pieterse al de kop. Worst volgt in haar zog, net als Vas. . Na enkele bochten neemt Pieterse al de kop. Worst volgt in haar zog, net als Vas.

clock 13:42 13 uur 42. Honsinger al uit koers. Een dramatische start voor Clara Honsinger. De Amerikaanse heeft stukken aan de fiets, haar wedstrijd zit er na enkele seconden al op. . Honsinger al uit koers Een dramatische start voor Clara Honsinger. De Amerikaanse heeft stukken aan de fiets, haar wedstrijd zit er na enkele seconden al op.

clock 13:41 13 uur 41. START: We zijn vertrokken! Schreiber pakt zoals gewoonlijk uit met een kanonstart. Ook Pieterse is uitstekend weg. . START: We zijn vertrokken! Schreiber pakt zoals gewoonlijk uit met een kanonstart. Ook Pieterse is uitstekend weg.

clock 13:37 13 uur 37. De rensters staan ondertussen opgelijnd. Zo dadelijk beginnen we eraan. De namen die we vandaag in het oog moeten houden: Pieterse, Vas, Van der Heijden, Worst, Betsema, Honsinger en Van Alphen. Wat ons betreft mag ook landgenote Norbert-Riberolle zich vandaag nog eens laten opmerken. . De rensters staan ondertussen opgelijnd. Zo dadelijk beginnen we eraan. De namen die we vandaag in het oog moeten houden: Pieterse, Vas, Van der Heijden, Worst, Betsema, Honsinger en Van Alphen. Wat ons betreft mag ook landgenote Norbert-Riberolle zich vandaag nog eens laten opmerken.

clock 13:32 13 uur 32. Frank Deboosere heeft zijn werk gedaan, tijd voor de cross nu! Kijk nu naar de voorbeschouwing. . Frank Deboosere heeft zijn werk gedaan, tijd voor de cross nu! Kijk nu naar de voorbeschouwing.

clock 13:20 13 uur 20. Live op Eén. U hoeft niets van de slotmanche van de WB te missen bij Sporza. Om 13.30 begint de uitzending op Eén, die u ook via onze livestream kan volgen. Op deze pagina bent u op het juiste adres voor tekstupdates. . Live op Eén U hoeft niets van de slotmanche van de WB te missen bij Sporza. Om 13.30 begint de uitzending op Eén, die u ook via onze livestream kan volgen. Op deze pagina bent u op het juiste adres voor tekstupdates.

clock 13:12 13 uur 12. Snelle weidecross? Het parcours in Besançon - uitgetekend door ex-crosser Francis Mourey - is niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. De rensters krijgen een typisch Franse weidecross voor de wielen, met links en rechts een helling of een trap. De moeilijkheid lag vorig jaar in de modder, maar door het relatief droge weer van de voorbije dagen zal dat vandaag niet echt het geval zijn. Door de koude zal de omloop er wellicht hard bijliggen, het lijkt een snelle cross te gaan worden. . Snelle weidecross? Het parcours in Besançon - uitgetekend door ex-crosser Francis Mourey - is niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. De rensters krijgen een typisch Franse weidecross voor de wielen, met links en rechts een helling of een trap. De moeilijkheid lag vorig jaar in de modder, maar door het relatief droge weer van de voorbije dagen zal dat vandaag niet echt het geval zijn. Door de koude zal de omloop er wellicht hard bijliggen, het lijkt een snelle cross te gaan worden.

clock 12:39 12 uur 39. Favoriete Pieterse. Bij afwezigheid van Fem van Empel en ook Shirin van Anrooij gaat de favorietenrol vandaag naar dat andere Nederlandse supertalent, Puck Pieterse. De renster van Alpecin-Deceuninck zal zoals gewoonlijk vooral landgenotes moeten vrezen. Annemarie Worst en Denise Betsema zullen ook gebrand zijn op een topprestatie, een week voor het WK. Verder is het ook uitkijken naar de Britse tienersensatie Zoe Bäckstedt. . Favoriete Pieterse Bij afwezigheid van Fem van Empel en ook Shirin van Anrooij gaat de favorietenrol vandaag naar dat andere Nederlandse supertalent, Puck Pieterse. De renster van Alpecin-Deceuninck zal zoals gewoonlijk vooral landgenotes moeten vrezen. Annemarie Worst en Denise Betsema zullen ook gebrand zijn op een topprestatie, een week voor het WK. Verder is het ook uitkijken naar de Britse tienersensatie Zoe Bäckstedt.

clock 12:38 12 uur 38. Brand won vorig jaar. Brand won vorig jaar

clock 12:31 12 uur 31. Afsluiter in Frankrijk. Het Wereldbekerseizoen zit er na vandaag alweer op. Fem van Empel verzekerde zich vorige week in Benidorm van de eindzege. Vandaag wordt in Besançon de laatste manche afgewerkt. Volg de race hier op de voet om 13.40 u. . Afsluiter in Frankrijk Het Wereldbekerseizoen zit er na vandaag alweer op. Fem van Empel verzekerde zich vorige week in Benidorm van de eindzege. Vandaag wordt in Besançon de laatste manche afgewerkt. Volg de race hier op de voet om 13.40 u.