LIVE: Puck Pieterse stuift als eerste weg in stofwolk van Benidorm

En een val! Pieterse zet de tegenstand stevig onder druk. Van Empel houdt stand en hapt stof in haar zog. Brand daarentegen bezwijkt onder de tempoversnelling en kust de kurkdroge ondergrond van Benidorm.

clock 13:50

13 uur 50. The Big Three. De Grote Drie hebben nu allemaal hun duit in het zakje gedaan. Na Van Empel en Pieterse, komt nu ook Van Anrooij aan de kop van de wedstrijd sleuren. De vraag lijkt niet óf ze met z'n drietjes zullen ontspannen, maar eerder wánneer die ontwikkeling zich zal ontplooien. .