Shirin van Anrooij brult het luidst in het Safaripark van de Beekse Bergen

Shirin van Anrooij (Trek - Baloise Lions) heeft de eerste Wereldbekercross in de Beekse Bergen naar haar hand gezet. In een spannende driestrijd met generatiegenotes Fem Van Empel en Puck Pieterse maakte de Nederlandse het verschil in de laatste ronde. Leidster Van Empel ziet zo ook meteen een einde komen aan haar perfect rapport.