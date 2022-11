LIVESTREAM: Verzwelgt Fem van Empel ook haar prooi in de Beekse Bergen? Ze eist meteen de koppositie op

clock 13:53 13 uur 53. van 3 naar 6 koploopsters. Vas en Vos sluiten vooraan aan. Ook Van Anrooij is in aantocht. . van 3 naar 6 koploopsters Vas en Vos sluiten vooraan aan. Ook Van Anrooij is in aantocht.

13 uur 48. Vas en Vos in de achtervolging. Samen met Pieterse en Alvarado overschrijdt Van Empel een eerste keer de streep. Het duo Vas-Vos volgt op enkele seconden. Cant is de eerste Belgische. Zij rijdt als 15e rond.

Cant is de eerste Belgische. Zij rijdt als 15e rond.

13 uur 46. nummer 13. Fem van Empel crost met rugnummer 13. Uit bijgeloof heeft ze de cijfers ondersteboven opgespeld.

13 uur 46. De top 3 kleurt Nederlands, het Hongaarse talent Kata Blanka Vas ligt in 4e positie.

13 uur 43. Een vinnig omloopje. Een combinatie van Lille en Oostmalle. Paul Herygers.

13 uur 41. kopstart Van Empel. Fem van Empel gaat het felst van start en duikt als eerste het zand in. Puck Pieterse en Ceylin Alvarado volgen in haar zog. Denise Betsema heeft haar start gemist.

13 uur 39. Beestig koud is het nog niet. De zon is van de partij in de Beekse Bergen, het kwik geeft 14 graden Celsius aan.

13 uur 36. LIVE. De vrouwen lijnen zich op voor de 5e manche van de Wereldbeker. Op deze pagina kunt u rechtstreeks naar de cross in de Beekse Bergen kijken. Op VRT Max en op uw televisie zapt u naar Eén. Maarten Vangramberen verzorgt de interviews, het commentaar krijgt u van kersvers vader Ruben Van Gucht en voormalig wereldkampioen Paul Herygers.

Maarten Vangramberen verzorgt de interviews, het commentaar krijgt u van kersvers vader Ruben Van Gucht en voormalig wereldkampioen Paul Herygers.

13 uur 31. De Belgische equipe. Julie Brouwers Sanne Cant Kiona Crabbé Alicia Franck Jinse Peeters Marion Norbert Riberolle Marthe Truyen Ellen Van Loy Laura Verdonschot Suzanne Verhoeven De elite- en belofterensters crossen samen.

Sanne Cant Kiona Crabbé Alicia Franck Jinse Peeters Marion Norbert Riberolle Marthe Truyen Ellen Van Loy Laura Verdonschot Suzanne Verhoeven

De elite- en belofterensters crossen samen.

13 uur 31. Wie doet Van Empel wat? Na 4 crossen in de Wereldbeker mag Fem van Empel nog steeds met een perfect rapport pronken. Het Nederlandse goudhaantje verkeert in bloedvorm en kroonde zich op haar 20e voor het eerst tot Europees kampioene. Vrijdag liet ze de Jaarmarktcross in Niel links liggen. Haar grootste uitdaagsters vandaag worden naar alle waarschijnlijkheid Puck Pieterse en Ceylin Alvarado. Terwijl Pieterse bij de beloften het EK op zak stak, won Alvarado in Niel voor het eerst opnieuw een cross na anderhalf jaar.

Haar grootste uitdaagsters vandaag worden naar alle waarschijnlijkheid Puck Pieterse en Ceylin Alvarado. Terwijl Pieterse bij de beloften het EK op zak stak, won Alvarado in Niel voor het eerst opnieuw een cross na anderhalf jaar.

13 uur 30. Van Empel: "Ik kan vandaag de Europese trui niet tonen".

13 uur 27. comeback van leeuwin Lucinda Brand. Lucinda Brand viert haar rentree nadat ze 3 weken geleden een handblessure opliep tijdens de verkenning van het parcours in Tabor. "Tegen het einde van de cross zal ik wellicht krampen voelen", lacht de kopvrouw van de Trek - Baloise Lions. "Ik kan nog niet zo veel kracht zetten met mijn hand. De aansturing is nog niet zoals het hoort." "Maar dit is alleszins beter dan thuis op de hometrainer te moeten toekijken."

"Tegen het einde van de cross zal ik wellicht krampen voelen", lacht de kopvrouw van de Trek - Baloise Lions. "Ik kan nog niet zo veel kracht zetten met mijn hand. De aansturing is nog niet zoals het hoort."

"Maar dit is alleszins beter dan thuis op de hometrainer te moeten toekijken."

13 uur 25. Brand: "Dit is beter dan thuis op de hometrainer de koers kijken".

13 uur 24. Ook op de afspraak vanmiddag: wereldkampioene Marianne Vos.

12 uur 40. Alvarado: "Even gevierd en weer naar de volgende wedstrijd gekeken".

