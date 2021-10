Betsema troeft haar landgenotes af in Zonhoven, geen Belgische dames in de top 10

Verslag van de WB in Zonhoven bij de vrouwen:

Betsema is maatje te groot in het zand

Marianne Vos genoot na haar uitstekende resultaten in de VS van enkele weken vakantie en dus lag haar leidersplaats in het klassement voor het grijpen.

Betsema was na haar demonstratie gisteren in Ruddervoorde een van de favorieten en ze trok in haar geliefde zandbak ook meteen stevig door.

Betsema kreeg met Puck Pieterse een jonge landgenote mee, maar in de derde ronde moest Pieterse de ontketende Betsema laten gaan. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal begon aan een lange solo richting finish. Ze had aan de finish nog tijd om haar bril recht te zetten en nam met een brede glimlach de bloemen in ontvangst.

Achter haar was wereldkampioene Lucinda Brand de sterkste. Ze spaarde zich in deel 1 van de cross om daarna Pieterse in te rekenen op weg naar plek 2. En de laatste podiumplek was een beetje verrassend voor Ceylin del Carmen Alvarado. Ze maakte haar wederoptreden na enkele weken ziekte, moest starten vanaf rij 3 en na een zware inhaalrace was de derde plaats een opsteker.

Weinig opstekers voor de Belgische vrouwen. Sanne Cant presteerde gisteren sterk, maar zakte vandaag weg in het zand. Alicia Franck en Marthe Truyen eindigden in de top 20.