Lucinda Brand zet Tabor naar haar hand met ultieme versnelling

Fase per fase

14:16 14 uur 16. Lucinda Brand slaat dubbelslag! Lucinda Brand heeft de cross in Tabor naar haar hand gezet. Met een verschroeiend tempo in de slotronde hield ze de concurrentie af. De Nederlandse wordt leidster in de wereldbekerstand, Betsema werd vijfde. . Lucinda Brand slaat dubbelslag! Lucinda Brand heeft de cross in Tabor naar haar hand gezet. Met een verschroeiend tempo in de slotronde hield ze de concurrentie af. De Nederlandse wordt leidster in de wereldbekerstand, Betsema werd vijfde.

14:14 14 uur 14. Pieterse kan in de laatste ronde niet het verschil maken bij de balkjes. Heeft Brand de laatste grote hindernis overleefd? . Pieterse kan in de laatste ronde niet het verschil maken bij de balkjes. Heeft Brand de laatste grote hindernis overleefd?

14:12 14 uur 12. Vas moet passen. Vas kan niet meer volgen. De Hongaarse zit door haar beste krachten heen. Brand houdt het tempo hoog. Pieterse en Betsema liggen op de loer. . Vas moet passen Vas kan niet meer volgen. De Hongaarse zit door haar beste krachten heen. Brand houdt het tempo hoog. Pieterse en Betsema liggen op de loer.

14:10 14 uur 10. Lucinda Brand is van plan om een verschroeiende slotronde te rijden. . Lucinda Brand is van plan om een verschroeiende slotronde te rijden.

14:07 14 uur 07. Slotronde! Nog 6 kandidaten voor de overwinning! Wie plaatst de beslissende versnelling? . Slotronde! Nog 6 kandidaten voor de overwinning! Wie plaatst de beslissende versnelling?

14:06 14 uur 06. Daar is Betsema. Denise Betsema heeft zowaar haar tweede adem gevonden. Ze rijdt het gaatje met Pieterse dicht en neemt de leiding over. Brand snakt naar adem in de achtergrond. . Daar is Betsema Denise Betsema heeft zowaar haar tweede adem gevonden. Ze rijdt het gaatje met Pieterse dicht en neemt de leiding over. Brand snakt naar adem in de achtergrond.

14:04 14 uur 04. Alles komt weer samen... tot de balkjes! Puck Pieterse heeft niet het vermogen om uit de greep van de kopgroep te blijven. Maar bij de balkjes troeft ze iedereen voor een derde keer af. . Alles komt weer samen... tot de balkjes! Puck Pieterse heeft niet het vermogen om uit de greep van de kopgroep te blijven. Maar bij de balkjes troeft ze iedereen voor een derde keer af.

13:59 13 uur 59. Pieterse trekt nu erg stevig door. De belofte heeft 7 seconden voorsprong op het pak. . Pieterse trekt nu erg stevig door. De belofte heeft 7 seconden voorsprong op het pak.

13:57 13 uur 57. Pieterse met de goede aanval? Puck Pieterse gaat alweer aalvlug over de balkjes en slaat een kloof met de rest. Vas kan niet meteen reageren, Brand - in een zesde positie - zit te ver om iets te doen. Is Pieterse gaan vliegen? . Pieterse met de goede aanval? Puck Pieterse gaat alweer aalvlug over de balkjes en slaat een kloof met de rest. Vas kan niet meteen reageren, Brand - in een zesde positie - zit te ver om iets te doen. Is Pieterse gaan vliegen?

13:53 13 uur 53. Ook in ronde 4 kleven een zevental rensters aan elkaars achterwiel. Wie plaatst een beslissende aanval in de "typische Franse omloop" in Tsjechië? . Ook in ronde 4 kleven een zevental rensters aan elkaars achterwiel. Wie plaatst een beslissende aanval in de "typische Franse omloop" in Tsjechië?

13:50 13 uur 50. Betsema blijft knokken. Denise Betsema hangt enkele fietslengtes achter de kopgroep. De Nederlandse blijft wel knokken om de aansluiting te vinden, maar Brand weet niet van ophouden vooraan. . Betsema blijft knokken Denise Betsema hangt enkele fietslengtes achter de kopgroep. De Nederlandse blijft wel knokken om de aansluiting te vinden, maar Brand weet niet van ophouden vooraan.

13:46 13 uur 46. Vas maakt gebruik van - de weinige - hoogtemeters om telkens een kloofje te slaan met de Nederlandse dames. Wegrijden lukt nog niet. Vooraan sluiten Worst en Alvarado weer aan. . Vas maakt gebruik van - de weinige - hoogtemeters om telkens een kloofje te slaan met de Nederlandse dames. Wegrijden lukt nog niet. Vooraan sluiten Worst en Alvarado weer aan.

13:40 13 uur 40. Lucinda Brand doet er alles aan om voor Puck Pieterse aan de balken te beginnen. De wereldkampioene moet afstappen, terwijl de belofte vlotjes over de obstakels springt en zo Brand tot een sprintje dwingt. . Lucinda Brand doet er alles aan om voor Puck Pieterse aan de balken te beginnen. De wereldkampioene moet afstappen, terwijl de belofte vlotjes over de obstakels springt en zo Brand tot een sprintje dwingt.

13:36 13 uur 36. Pieterse en Vas op pad, Betsema heeft het lastig. Het jong geweld bepaalt het tempo in Tsjechië. Pieterse toont zich opnieuw, Denise Betsema bengelt achteraan het groepje en moet alle zeilen bijzetten. . Pieterse en Vas op pad, Betsema heeft het lastig Het jong geweld bepaalt het tempo in Tsjechië. Pieterse toont zich opnieuw, Denise Betsema bengelt achteraan het groepje en moet alle zeilen bijzetten.

13:33 13 uur 33. Het vroege beukwerk van Brand en Pieterse levert nog geen breuken op. Worst neemt de leiding over in een groepje van 7 rensters met onder meer Van Anrooij en Franck. . Het vroege beukwerk van Brand en Pieterse levert nog geen breuken op. Worst neemt de leiding over in een groepje van 7 rensters met onder meer Van Anrooij en Franck.