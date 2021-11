Geen Sanne Cant in Tabor, wel een tweestrijd tussen Brand en Betsema

Afgelopen donderdag was Lucinda Brand opnieuw de sterkste van het pak in Niel. Dat voor het derde jaar op rij. De Nederlandse miste haar start door pech, maar rolde vervolgens iedereen op. Een knalprestatie die haar de favorietenrol oplevert vandaag.

Lucinda Brand werd vorige week - met overmacht - de Europese kampioene in het veld op de VAM-berg. In de stand van de wereldbeker deelt ze de eerste plek met landgenote Denise Betsema. Zorgt dat voor een spetterend duel vandaag?

11 uur 37. Geen Sanne Cant in Tsjechië. Sanne Cant zal vandaag niet aan de start staan in Tabor. Donderdag viel de Belgische kampioene tweemaal in de opwarming van de Superprestige-cross in Niel. Resultaat: een lichte hersenschudding, die Cant verhindert af te reizen naar Tsjechië. .