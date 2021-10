LIVE: Betsema en Brand strijden in Overijse voor koppositie in de WB

Door het gure herfstweer ligt het parcours er spekglad bij. Bij de verkenning zagen we dan ook al enkele dames tegen de grond gaan. Krijgen we straks een glijdpartij te zien in Overijse?

11:59

11 uur 59. Favorieten. Voor aanvang van de 5e manche voert Denise Betsema nog steeds de stand aan in de Wereldbeker. Na haar zege in Zonhoven heeft de Nederlandse rensters een voorsprong van 3 punten op haar landgenote Lucinda Brand . Verder kijken we straks ook uit naar Ceylin Alvarado en de Hongaarse Kata Blanka Vas . Alvarado was er een tijdje niet bij en haalde puur op vernuft meteen het podium in Zonhoven, Vas nam na de wedstrijden in de VS een weekje pauze en hervat in Overijse de competitie. .