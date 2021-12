Wie kan Lucinda Brand kloppen langs de flanken van de Citadel van Namen?

Bij de vrouwen junioren was Namen het decor van de 2e Wereldbekermanche. Zoe Bäckstedt was daar de sterkste. Ze finishte 1'10" voor de Nederlandse Leonie Bentveld. Bäckstedt verstevigt zo haar leiderspositie na haar overwinning in Tabor eerder dit seizoen.

09 uur 33. Namen is een heel andere wedstrijd dan gisteren. Er is veel meer klimwerk. Ik mik weer op het podium. Denise Betsema eindigde gisteren 3e in Rucphen.

09 uur 22. Citadel-koningin Brand hoeft Vos niet te vrezen. Namen was de voorbije jaren telkens het speelterrein van Lucinda Brand. Vorig jaar versloeg de wereldkampioene de Amerikaanse Clara Honsinger, in 2019 verwees Brand haar landgenote Alvarado naar de 2e plaats. Marianne Vos eindigde in 2018 tweede na Brand in Namen. Vos triomfeerde gisteren nog in Rucphen, maar laat Namen vandaag links liggen. De wedstrijd was niet voorzien in haar programma. .