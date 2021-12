Lucinda Brand kroont zich opnieuw tot koningin van de Citadel van Namen

Daags na haar 2e plek in Rucphen heeft Lucinda Brand voor de 4e keer de Wereldbekercross in Namen naar haar hand gezet. De wereldkampioene reed van start tot finish aan de leiding. Denise Betsema moest vrede nemen met de 2e plaats.

De Wereldbekercross langs de flanken van de Citadel van Namen levert altijd spektakel op. Dat was ook dit jaar niet anders.

Na een verschroeiende start van Lucinda Brand, werd het pak al snel op een lang lint gereden. De verschillen liepen erg snel op. Enkel Denise Betsema en Puck Pieterse konden het spoor van de wereldkampioene volgen.

Op de drassige omloop kon Brand al haar vermogen kwijt. In de openingsronde was ze niet van plan te wachten op steun. De Nederlandse gaf vol gas, Betsema moest een gaatje laten van een vijftiental seconden.

Betsema gaf niet op. Onder meer door kleine valpartijtjes bij Brand, bleef de Nederlandse in het spoor van de wereldkampioene. Maar op het moment dat ze de witte trui in de verte zag, liep Brand weer aan een moordend tempo van haar weg.

En zo is het 4 op een rij voor Lucinda Brand in Namen. Net zoals de afgelopen jaren imponeert ze op de Wereldbekercross. Ook in het klassement diept ze haar voorsprong uit op eerste achtervolgster Denise Betsema.

Brand geeft gas in de openingsronde in Namen, Betsema probeert te volgen

Achtervolgers Betsema en Pieterse glijden uit, Brand rijdt nog wat verder weg

Brand komt niet meer in de problemen in de slotronde en wint in Namen

Brand: "Parcours en Betsema daagden me erg uit"

Lucinda Brand: "Ik werd heel erg uitgedaagd, niet enkel door het parcours, maar ook door Denise die heel sterk was. Het parcours dwong me tot fouten, wat het spannend maakte." "Door de dikke klei en de steentjes was het moeilijk om in de klikpedalen te raken. Het leek misschien alsof ik alles onder controle had, maar dat was zeker niet het geval."

Denise Betsema: "Het was frustrerend dat ik het gat niet kon dichten Het was lastig en telkens ik dichter kwam, liep Lucinda weer weg. Op bepaalde passages maakte ik seconden goed, maar in de afdalingen was zij weer sneller. Helaas..."

Puck Pieterse: "Ik had al snel door dat Brand en Betsema wat sneller reden dan ik. Gelukkig had ik van bij de start al een voorsprong op de rest. Het was lastig om die voorsprong vast te houden." "Een paar keer moest ik afstappen op de schuine kant, maar dat zal ook zo bij de concurrentie geweest zijn. Al bij al ben ik erg tevreden."

Brand: "Het was heel moeilijk om vandaag foutloos te blijven"