Vrouwen starten deze keer na mannen in WB Iowa, kijk live om 22.45 uur

11 uur 01. De Belgische deelneemsters in Iowa zijn Sanne Cant, Alicia Franck, Marion Nobert Riberolle, Ellen Van Loy, Jinse Peeters en de 19-jarige Julie Brouwers. Franck was in de voorbije Amerikaanse manches telkens de eerste landgenote: 15e in Waterloo en 17e in Fayetteville. Belgisch kampioene Sanne Cant moest afgelopen week vrede nemen met de 19e en 25e plaats. .