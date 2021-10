BEKIJK: Marianne Vos heerst en verdeelt in de Jingle Cross

De steile Mount Krumpit op het parcours was spek naar de bek van Marianne Vos. De Nederlandse kannibale leidde van start tot finish en deelde bij elke passage een prikje uit.

Niet dat Vos er niet voor moest werken. In de eerste ronde kreeg ze de concurrentie van olympische mountainbikekampioene Jolanda Neff. Die viel snel weg met materiaalpech.

Daarna probeerde de jonge Puck Pieterse in het spoor te blijven van Vos. Tevergeefs.

Uiteindelijk waren het Denise Betsema en het Hongaarse multitalent Kata Blanka Vas die Vos het langst aan de praat hielden.

De 20-jarige Vas moest op twee rondes van de finish afhaken met een slipper. Zij werd 3e.

En Betsema ging overboord op de laatste beklimming van de Krumpit. Zo won Vos na Waterloo ook het 3e luik van de Amerikaanse crosstournee.

Het levert Vos de leiderstrui op in de Wereldbeker, maar die laat ze volgend weekend niet zien in Zonhoven. Na een slopend wegseizoen bouwt ze even rust in.

Sanne Cant was de beste landgenote in Iowa. De Belgische kampioene kwam als 14e binnen, op 2 minuten van Vos.