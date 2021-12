Lotte Kopecky verkent Dendermonde: "Elke ronde vettiger en vettiger"

18:56

18 uur 56. Kopecky: "Parcours is technischer dan vorig jaar". Lotte Kopecky passeerde op training aan het parcours in Dendermonde. Tijdens de verkenning viel het haar op hoe technisch de omloop is in vergelijking met vorig jaar. "Er is een wasbord, een afdaling in het zand een paar tricky bochten en trappen die er vorig jaar niet waren. Het parcours lag er ook al modderig bij. Morgen zal het elke ronde vettiger en vettiger worden." Voor Kopecky wordt het haar 2e veldrit van het seizoen. In Boom eindigde ze 3 weken geleden 20e. Wat staat er nog op haar crossmenu? "Ik sta nog aan de start in Heusden-Zolder, Hulst, Gullegem en het BK in Middelkerke. Het WK is geen optie. De verplaatsing is te groot en te veeleisend. En ik her er ook niet veel te zoeken." .