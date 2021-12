Weer een tiener! Van Empel houdt in WB-sneeuw net Vos af

14:23 14 uur 23. Ontknoping van het Jaar! Van Empel wint in Val di Sole, na val in het slot van Vos. Ontknoping van het Jaar! Van Empel wint in Val di Sole, na val in het slot van Vos

14:22 14 uur 22. Vos binnendoor, maar valt, Van Empel viert. Maar dat loopt verkeerd af. Vos valt, Van Empel kan wel door en snel 100 meter verder dolblij naar winst. Rochette wordt 3e, voor Lechner en Betsema. Een 5e plaats is niet genoeg om de WB-koppositie over te nemen van Brand. . Vos binnendoor, maar valt, Van Empel viert Maar dat loopt verkeerd af. Vos valt, Van Empel kan wel door en snel 100 meter verder dolblij naar winst.



14:21 14 uur 21. Van Empel met risico. De 19-jarige voelt zich nu letterlijk opgejaagd wild en rijdt zo ook rond. Wie kan het best om met de risico's? Van Empel of Vos? De twee zijn samen. . Van Empel met risico De 19-jarige voelt zich nu letterlijk opgejaagd wild en rijdt zo ook rond. Wie kan het best om met de risico's? Van Empel of Vos? De twee zijn samen.

14:20 14 uur 20. Van Empel staat te voet op brug. Fem van Empel maakt een fout op de brug, waardoor Vos tot op 20 meter nadert. Krijgen we nog een ommekeer? . Van Empel staat te voet op brug Fem van Empel maakt een fout op de brug, waardoor Vos tot op 20 meter nadert. Krijgen we nog een ommekeer?

14:17 14 uur 17. 15 seconden. Het ziet er weer wat beter uit voor Van Empel. Vos was genaderd tot onder de 10 seconden, maar de jongeling blijft rustig en komt nooit in paniek. Ze blijft efficiënt rondfietsen. . 15 seconden Het ziet er weer wat beter uit voor Van Empel. Vos was genaderd tot onder de 10 seconden, maar de jongeling blijft rustig en komt nooit in paniek. Ze blijft efficiënt rondfietsen.

14:16 14 uur 16. Vos hapert. Vos gaat hard, te hard? Bergop moet ze even de fiets laten liggen, maar meer dan 2 seconden verliest ze niet. Van Empel leidt nog met 12 seconden. Houdt de youngster stand tegen de ervaren rot? . Vos hapert Vos gaat hard, te hard? Bergop moet ze even de fiets laten liggen, maar meer dan 2 seconden verliest ze niet.



14:14 14 uur 14. Vos op de limiet naar 2. Vos is helemaal los: ze neemt alle risico's en schuurt zo Betsema en Rochette voorbij. Ze ziet Van Empel voor zich uitrijden. . Vos op de limiet naar 2 Vos is helemaal los: ze neemt alle risico's en schuurt zo Betsema en Rochette voorbij. Ze ziet Van Empel voor zich uitrijden.

14:12 14 uur 12. Rochette nadert tot 9 seconden bij slotronde. Nog 1 ronde: Van Empel lijkt wat barstjes te vertonen. Rochette is onder stoom gekomen en heeft bijna 20 seconden goedgemaakt. Ze gaat de slotronde in met 9 seconden achterstand op Van Empel. Betsema, Vos en Lechner passeren ook allemaal nog onder de 20 seconden achter de koploopster. We krijgen nog een spannend slot. . Rochette nadert tot 9 seconden bij slotronde Nog 1 ronde: Van Empel lijkt wat barstjes te vertonen. Rochette is onder stoom gekomen en heeft bijna 20 seconden goedgemaakt. Ze gaat de slotronde in met 9 seconden achterstand op Van Empel.



14:10 14 uur 10. 1 wisselzone verschil. Momenteel maakt Rochette op de tweede plaats de beste indruk. Ze vliegt naar voren, Van Empel lijkt wat minder vlot te sturen. Het verschil tussen de 2 is een wisselzone. . 1 wisselzone verschil Momenteel maakt Rochette op de tweede plaats de beste indruk. Ze vliegt naar voren, Van Empel lijkt wat minder vlot te sturen. Het verschil tussen de 2 is een wisselzone.

14:09 14 uur 09. Weekend van tieners? Gisteren in Essen won de 17-jarige Zoe Bäckstedt, de Europese juniorekampioene, doet vandaag de 19-jarige Fem van Empel de Britse dat na? De Nederlandse beloftewereldkampioene rijdt al van bij de start op kop met een redelijke voorsprong. . Weekend van tieners? Gisteren in Essen won de 17-jarige Zoe Bäckstedt, de Europese juniorekampioene, doet vandaag de 19-jarige Fem van Empel de Britse dat na? De Nederlandse beloftewereldkampioene rijdt al van bij de start op kop met een redelijke voorsprong.

14:06 14 uur 06. Geen paniek bij Van Empel. Van Empel blijft rustig de situatie inschatten. De 19-jarige neemt geen risico's en weet dat haar voorsprong groot genoeg is om geen domme dingen te doen. Betsema achter haar wil naar voren en glijdt onderuit, zo kan Rochette haar voorbijlopen. Lechner zit Betsema ondertussen ook al op de hielen. Vos volgt even verder. . Geen paniek bij Van Empel Van Empel blijft rustig de situatie inschatten. De 19-jarige neemt geen risico's en weet dat haar voorsprong groot genoeg is om geen domme dingen te doen.



14:04 14 uur 04. Sporen zijn getrokken. De vrouwen zijn een half uur onderweg en de sporen zijn getrokken. De omstandigheden zijn bekend, de gevaarlijke stroken ook. Dus blijven de posities voorlopig vastliggen. Van Empel stevig op kop. Betsema en Rochette volgen in elkaars buurt in de strijd om de 2e plaats. Lechner is 4e, Vos 5e. . Sporen zijn getrokken De vrouwen zijn een half uur onderweg en de sporen zijn getrokken. De omstandigheden zijn bekend, de gevaarlijke stroken ook.



14:01 Cant rijdt zich vast in de kant. 14 uur 01. Cant rijdt zich vast in de kant

14:00 14 uur . Nog 2 ronden. Van Empel passeert nog steeds met haar neus fris in de wind aan de finish. Haar voorsprong op Betsema is gegroeid, Rochette is dichter bij de Nederlandse gekomen. Betsema kan hier een goede zaak doen: de nummer 2 in de wereldbeker kan de kop overnemen, want WB-leidster Lucinda Brand ontbreekt vandaag. Die koos voor een stage. Cant draait als 8e ronde in de sneeuw op 1,5 minuut. . Nog 2 ronden Van Empel passeert nog steeds met haar neus fris in de wind aan de finish. Haar voorsprong op Betsema is gegroeid, Rochette is dichter bij de Nederlandse gekomen.



Betsema kan hier een goede zaak doen: de nummer 2 in de wereldbeker kan de kop overnemen, want WB-leidster Lucinda Brand ontbreekt vandaag. Die koos voor een stage.



13:59 13 uur 59. Cant en Pieterse onderuit. Cant heeft Pieterse, Vos en Clauzel moeten laten passeren. De Belgische rijdt zelf even het spandoek in, maar Pieterse is ook aan het glijden en schuiven, net als Vos. Het kan hier op elke plaats misgaan. De sneeuw is verraderlijk en een parcours waarop de rensters niet veel ervaring hebben. . Cant en Pieterse onderuit Cant heeft Pieterse, Vos en Clauzel moeten laten passeren. De Belgische rijdt zelf even het spandoek in, maar Pieterse is ook aan het glijden en schuiven, net als Vos.



13:57 13 uur 57. Rochette en Cant hebben moeite om fiets onder controle te houden. Rochette en Cant hebben moeite om fiets onder controle te houden

13:56 13 uur 56. Van Empel maakt progressie in seizoen. Het is geen verrassing om Van Empel vooraan te zien. De jonge Nederlandse doet het de laatste weken almaar beter in de wereldbeker: 8e in Tabor, 6e in Koksijde en 4e in Besançon. Achter haar vinden we nog steeds Betsema en Rochette terug. Rochette is de 2e van Besançon. Betsema won eerder dit seizoen in de wereldbeker in Zonhoven. . Van Empel maakt progressie in seizoen Het is geen verrassing om Van Empel vooraan te zien. De jonge Nederlandse doet het de laatste weken almaar beter in de wereldbeker: 8e in Tabor, 6e in Koksijde en 4e in Besançon.



