LIVE: Van Empel rijdt met lef weg in sneeuw, pech voor Vos, Cant op 5

14:01 Cant rijdt zich vast in de kant. 14 uur 01. Cant rijdt zich vast in de kant

14:00 14 uur . Nog 2 ronden. Van Empel passeert nog steeds met haar neus fris in de wind aan de finish. Haar voorsprong op Betsema is gegroeid, Rochette is dichter bij de Nederlandse gekomen. Betsema kan hier een goede zaak doen: de nummer 2 in de wereldbeker kan de kop overnemen, want WB-leidster Lucinda Brand ontbreekt vandaag. Die koos voor een stage. Cant draait als 8e ronde in de sneeuw op 1,5 minuut. . Nog 2 ronden Van Empel passeert nog steeds met haar neus fris in de wind aan de finish. Haar voorsprong op Betsema is gegroeid, Rochette is dichter bij de Nederlandse gekomen.



Betsema kan hier een goede zaak doen: de nummer 2 in de wereldbeker kan de kop overnemen, want WB-leidster Lucinda Brand ontbreekt vandaag. Die koos voor een stage.



Cant draait als 8e ronde in de sneeuw op 1,5 minuut.

13:59 13 uur 59. Cant en Pieterse onderuit. Cant heeft Pieterse, Vos en Clauzel moeten laten passeren. De Belgische rijdt zelf even het spandoek in, maar Pieterse is ook aan het glijden en schuiven, net als Vos. Het kan hier op elke plaats misgaan. De sneeuw is verraderlijk en een parcours waarop de rensters niet veel ervaring hebben. . Cant en Pieterse onderuit Cant heeft Pieterse, Vos en Clauzel moeten laten passeren. De Belgische rijdt zelf even het spandoek in, maar Pieterse is ook aan het glijden en schuiven, net als Vos.



Het kan hier op elke plaats misgaan. De sneeuw is verraderlijk en een parcours waarop de rensters niet veel ervaring hebben.

13:56 13 uur 56. Van Empel maakt progressie in seizoen. Het is geen verrassing om Van Empel vooraan te zien. De jonge Nederlandse doet het de laatste weken almaar beter in de wereldbeker: 8e in Tabor, 6e in Koksijde en 4e in Besançon. Achter haar vinden we nog steeds Betsema en Rochette terug. Rochette is de 2e van Besançon. Betsema won eerder dit seizoen in de wereldbeker in Zonhoven. . Van Empel maakt progressie in seizoen Het is geen verrassing om Van Empel vooraan te zien. De jonge Nederlandse doet het de laatste weken almaar beter in de wereldbeker: 8e in Tabor, 6e in Koksijde en 4e in Besançon.



Achter haar vinden we nog steeds Betsema en Rochette terug. Rochette is de 2e van Besançon. Betsema won eerder dit seizoen in de wereldbeker in Zonhoven.

13:55 13 uur 55.

13:55 Wie kan Van Empel van de zege houden? 13 uur 55. Wie kan Van Empel van de zege houden?

13:52 13 uur 52. Cant 5e na 2 ronden. Fem van Empel heeft 20'33" nodig gehad voor de eerste 2 ronden. Betsema volgt als 2e op 20 seconden, Rochette is 3e op 25 seconden. Lechner passeert als 4e, Sanne Cant is opgerukt naar de 5e plaats op 50 seconden van Van Empel. Pieterse, Vos en Clauzel zitten achter de Belgische nog binnen de minuut. Maar in deze speciale omstandigheden kan het snel keren. Dat bewees de vorige ronde. . Cant 5e na 2 ronden Fem van Empel heeft 20'33" nodig gehad voor de eerste 2 ronden. Betsema volgt als 2e op 20 seconden, Rochette is 3e op 25 seconden.



Lechner passeert als 4e, Sanne Cant is opgerukt naar de 5e plaats op 50 seconden van Van Empel. Pieterse, Vos en Clauzel zitten achter de Belgische nog binnen de minuut.



Maar in deze speciale omstandigheden kan het snel keren. Dat bewees de vorige ronde.

13:51 13 uur 51. Lechner op 4. De lokale heldin Eva Lechner valt voorlopig net naast het podium. Ze haperde in de 1e ronde en hield toen onder meer Cant op, maar ondertussen is ze op dreef geraakt. . Lechner op 4 De lokale heldin Eva Lechner valt voorlopig net naast het podium. Ze haperde in de 1e ronde en hield toen onder meer Cant op, maar ondertussen is ze op dreef geraakt.

13:49 13 uur 49. 19-jarige Van Empel heerst. Al van in de eerste bocht rijdt Van Empel op kop. De 19-jarige wereldkampioene bij de beloften kijkt niet om. Dat hoeft ook niet: ze doet het voorlopig het best op de sneeuw. Ze rijdt hoog in de sneeuwbocht, Betsema gaat minder vlot door de passage, maar telt al 10 seconden achterstand. Maghalie Rochette doet het dan weer vlotter, op dik 5 seconden van Betsema. . 19-jarige Van Empel heerst Al van in de eerste bocht rijdt Van Empel op kop. De 19-jarige wereldkampioene bij de beloften kijkt niet om. Dat hoeft ook niet: ze doet het voorlopig het best op de sneeuw.



Ze rijdt hoog in de sneeuwbocht, Betsema gaat minder vlot door de passage, maar telt al 10 seconden achterstand. Maghalie Rochette doet het dan weer vlotter, op dik 5 seconden van Betsema.

13:45 13 uur 45. Cant neemt Vos op sleeptouw. Cant is opgeschoven naar de 7e plaats. Ze loopt bergop met Vos en Pieterse, de pechvogels, in haar spoor. Cant rijdt met vertrouwen rond. Technisch is ze een krak. . Cant neemt Vos op sleeptouw Cant is opgeschoven naar de 7e plaats. Ze loopt bergop met Vos en Pieterse, de pechvogels, in haar spoor. Cant rijdt met vertrouwen rond. Technisch is ze een krak.

13:44 13 uur 44. Kettingprobleem Vos. Plots zien we ook Marianne Vos heel lang met haar ketting sukkelen. De Nederlandse krijgt de ketting niet snel weer terug goed, een man die haar wil helpen, wordt weggejaagd. Ze kan pas terug vertrekken, als Sanne Cant passeert. Dus net nog een top 10 voor Vos. . Kettingprobleem Vos Plots zien we ook Marianne Vos heel lang met haar ketting sukkelen. De Nederlandse krijgt de ketting niet snel weer terug goed, een man die haar wil helpen, wordt weggejaagd.



Ze kan pas terug vertrekken, als Sanne Cant passeert. Dus net nog een top 10 voor Vos.

13:43 13 uur 43. Pieterse met pech. In dezelfde bocht als Van Empel vergaat het Pieterse minder goed. Ze ziet haar inhaalrace abrupt afgebroken door een val. Haar zadel staat scheef en ze moet ook haar ketting erop leggen. . Pieterse met pech In dezelfde bocht als Van Empel vergaat het Pieterse minder goed. Ze ziet haar inhaalrace abrupt afgebroken door een val. Haar zadel staat scheef en ze moet ook haar ketting erop leggen.

13:42 13 uur 42. 1e foutje Van Empel . De koploopster maakt een eerste grote fout en moet in een bocht even van de fiets, ze blijft evenwel rustig en kan snel weer vertrekken. . 1e foutje Van Empel De koploopster maakt een eerste grote fout en moet in een bocht even van de fiets, ze blijft evenwel rustig en kan snel weer vertrekken.



13:41 13 uur 41. Ronde 1 in dik 9 minuten. Van Empel is voor het eerst de finishlijn gepasseerd. Ze had 9'18" nodig voor de eerste van 5 ronden. 50 meter bedraagt haar voorsprong op het duo Betsema/Vos. Puck Pieterse is uit de achtergrond snel naar voren gereden en draait als 4e rond. Sanne Cant doet het voorlopig op de 9e plaats. De Belgische kampioene droomde van het podium, voorlopig zit een top 10 er alvast in. . Ronde 1 in dik 9 minuten Van Empel is voor het eerst de finishlijn gepasseerd. Ze had 9'18" nodig voor de eerste van 5 ronden.



50 meter bedraagt haar voorsprong op het duo Betsema/Vos. Puck Pieterse is uit de achtergrond snel naar voren gereden en draait als 4e rond.



Sanne Cant doet het voorlopig op de 9e plaats. De Belgische kampioene droomde van het podium, voorlopig zit een top 10 er alvast in.

13:40 Vos staat lang stil met een kettingprobleem. 13 uur 40. Vos staat lang stil met een kettingprobleem

13:37 13 uur 37. Glijden en slippen. Overal loert het gevaar op de gladde sneeuw. Van Empel maakt voorlopig de minste foutjes en rijdt dan ook helemaal vooraan. Denise Betsema moet een voet aan grond zetten in een bocht en schuift op de 2e plaats rond. Marianne Vos toert als derde ronde. . Glijden en slippen Overal loert het gevaar op de gladde sneeuw. Van Empel maakt voorlopig de minste foutjes en rijdt dan ook helemaal vooraan.



Denise Betsema moet een voet aan grond zetten in een bocht en schuift op de 2e plaats rond. Marianne Vos toert als derde ronde.





13:36 13 uur 36. Betsema komt. Betsema vliegt door de sneeuw en haalt Vos bij. We hebben 3 achtervolgsters achter Van Empel: Vos, Betsema en Rochette. Meer dan 30 meter heeft de leidster niet. . Betsema komt Betsema vliegt door de sneeuw en haalt Vos bij. We hebben 3 achtervolgsters achter Van Empel: Vos, Betsema en Rochette.



Meer dan 30 meter heeft de leidster niet.

13:33 13 uur 33. Van Empel met lef op kop. Het veld ligt al helemaal uiteen. Beloftewereldkampioene Fem van Empel rijdt onvervaard op kop, met de Canadese Rochette in haar spoor. Vos hapert hier en daar, maar kan toh mee in spoor van Rochette. Betsema is snel hersteld van haar val en snelt naar voren. Sanne Cant wordt jammer genoeg opgehouden door Lechner, die bergop even van fiets moet. . Van Empel met lef op kop Het veld ligt al helemaal uiteen. Beloftewereldkampioene Fem van Empel rijdt onvervaard op kop, met de Canadese Rochette in haar spoor. Vos hapert hier en daar, maar kan toh mee in spoor van Rochette.



Betsema is snel hersteld van haar val en snelt naar voren. Sanne Cant wordt jammer genoeg opgehouden door Lechner, die bergop even van fiets moet.

13:31 13 uur 31. Jong Nederlands geweld best weg. Met een banger hartje dan anders gaan de vrouwen van start. Van Empel en Pieterse, de jonge Nederlandse crossvrouwen, zijn het best weg. Ook de Canadese Rochette is goed gestart. Sanne Cant zit goed mee vooraan. Denise Betsema gaat al na enkele honderden meters even onderuit. . Jong Nederlands geweld best weg Met een banger hartje dan anders gaan de vrouwen van start. Van Empel en Pieterse, de jonge Nederlandse crossvrouwen, zijn het best weg. Ook de Canadese Rochette is goed gestart.



Sanne Cant zit goed mee vooraan. Denise Betsema gaat al na enkele honderden meters even onderuit.