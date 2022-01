Grijpt Cant haar kans in afwezigheid van Nederlandse toppers?

12:08

12 uur 08. Favorieten. Ondanks de vele afwezigen verschijnt er straks toch nog veel mooi volk aan de start in Flamanville. Met onder meer Van Empel, Pieterse en Vlas lijkt vooral de jonge garde een kans te maken op de zege. Toch houdt iedereen best ook rekening met Sanne Cant. Onze landgenote werd onlangs nog voor de 13e keer op rij Belgisch kampioene en wil maar al te graag nog eens winnen in de Wereldbeker. .