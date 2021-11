Geen Alvarado en Kastelijn in Wereldbeker-manche van Besançon

08:52 08 uur 52. Geen Alvarado in Besançon. Zoek vandaag niet naar Nederlandse kampioene Ceylin Alvarado in het veld. Ze prijkte nochtans op de voorlopige deelnemerslijst, maar haar team Alpecin-Fenix liet gisteren voor de cross in Kortrijk al weten dat Alvarado niet afzakt naar Frankrijk. In Kortrijk vocht Alvarado gisteren nog een duel uit met Lucinda Brand. De wereldkampioene haalde het en verdedigt vandaag ook haar WB-koppositie in Besançon. . Geen Alvarado in Besançon Zoek vandaag niet naar Nederlandse kampioene Ceylin Alvarado in het veld. Ze prijkte nochtans op de voorlopige deelnemerslijst, maar haar team Alpecin-Fenix liet gisteren voor de cross in Kortrijk al weten dat Alvarado niet afzakt naar Frankrijk.



In Kortrijk vocht Alvarado gisteren nog een duel uit met Lucinda Brand. De wereldkampioene haalde het en verdedigt vandaag ook haar WB-koppositie in Besançon.

Kastelijns pols en hand zitten wel in het gips. De Nederlandse moet daardoor de WB-manche in Besançon aan zich laten voorbijgaan.



"Eind volgende week zal ik nieuwe onderzoeken ondergaan. Hopelijk ben ik snel verlost van het gips en kan ik snel weer crossen", schrijft Kastelijn op Instagram.

