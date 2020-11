Autoritaire Brand trekt de goede lijn door in WB-opener in Tabor

Fase per fase

14:03 14 uur 03. Bravo Brand! Lucinda Brand steekt met kop en schouders boven de concurrentie uit en komt solo over de meet. Wereldkampioene Alvarado wordt 2e, gevolgd door Betsema. . Bravo Brand! Lucinda Brand steekt met kop en schouders boven de concurrentie uit en komt solo over de meet. Wereldkampioene Alvarado wordt 2e, gevolgd door Betsema.

14:01 14 uur 01. Vas sluit opnieuw aan bij Betsema en Worst. Brand voelt dat de overwinning haar niet meer kan ontsnappen en groet het beperkte publiek al. Ondertussen is Vas bij Betsema en Worst gekomen om het gevecht voor de 3e plek toch nog wat interessanter te maken. . Vas sluit opnieuw aan bij Betsema en Worst Brand voelt dat de overwinning haar niet meer kan ontsnappen en groet het beperkte publiek al. Ondertussen is Vas bij Betsema en Worst gekomen om het gevecht voor de 3e plek toch nog wat interessanter te maken.

14:00 14 uur . Deze wedstrijd in Tabor is ook een ware uitputtingsslag geworden voor de vrouwen. De wedstrijdduur overschrijdt nu de 50 minuten. . Deze wedstrijd in Tabor is ook een ware uitputtingsslag geworden voor de vrouwen. De wedstrijdduur overschrijdt nu de 50 minuten.

13:57 13 uur 57. Alleen een valpartij of enorme inzinking kan Lucinda Brand nog van de overwinning houden. Alvarado lijkt zich te moeten neerleggen bij een 2e plek. . Alleen een valpartij of enorme inzinking kan Lucinda Brand nog van de overwinning houden. Alvarado lijkt zich te moeten neerleggen bij een 2e plek.

13:56 13 uur 56. Ook de jonge Puck Pieterse kan terugkijken op een knappe wedstrijd. De Nederlandse, geboren in 2002, peddelt momenteel rond op een 6e plek. . Ook de jonge Puck Pieterse kan terugkijken op een knappe wedstrijd. De Nederlandse, geboren in 2002, peddelt momenteel rond op een 6e plek.

13:54 13 uur 54. Laatste ronde. Brand maakt zich klaar voor de laatste ronde. Alvarado volgt op 22 seconden. . Laatste ronde Brand maakt zich klaar voor de laatste ronde. Alvarado volgt op 22 seconden.

13:51 13 uur 51. Het lijkt hier meer en meer op een demonstratie te gaan lijken in Tabor. Brand is veruit de beste vrouw in koers en zet de concurrentie op een steeds grotere achterstand. . Het lijkt hier meer en meer op een demonstratie te gaan lijken in Tabor. Brand is veruit de beste vrouw in koers en zet de concurrentie op een steeds grotere achterstand.

13:50 13 uur 50. Bij de achtervolgster moet Vas nu lossen. Het tempo van Betsema en Worst blijkt iets te hoog gegrepen voor de Hongaarse. . Bij de achtervolgster moet Vas nu lossen. Het tempo van Betsema en Worst blijkt iets te hoog gegrepen voor de Hongaarse.

13:48 Tijdsverschil. Brand rijdt steeds verder weg en zet Alvarado op 20 seconden. De renster maakt amper fouten en zet hier in Tsjechië alweer een knappe prestatie neer. . 13 uur 48. Tijdsverschil Brand rijdt steeds verder weg en zet Alvarado op 20 seconden. De renster maakt amper fouten en zet hier in Tsjechië alweer een knappe prestatie neer.

13:45 13 uur 45. Buit binnen voor Brand? Met nog 2 rondes te gaan, volgt Alvarado nu op 12 seconden van Brand. De Nederlandse lijkt na de Urban Cross in Kortrijk ook de Wereldbekermanche in Tabor op zak te steken. . Buit binnen voor Brand? Met nog 2 rondes te gaan, volgt Alvarado nu op 12 seconden van Brand. De Nederlandse lijkt na de Urban Cross in Kortrijk ook de Wereldbekermanche in Tabor op zak te steken.

13:43 13 uur 43. Vrouw-in-vorm Brand rijdt verder weg van Alvarado en zet haar topvorm nog maar eens in de verf. De wereldkampioene moet even op adem komen en moet nu vooral opletten dat Worst en co niet meer terugkomen. . Vrouw-in-vorm Brand rijdt verder weg van Alvarado en zet haar topvorm nog maar eens in de verf. De wereldkampioene moet even op adem komen en moet nu vooral opletten dat Worst en co niet meer terugkomen.

13:39 13 uur 39. Alvarado doet er alles aan om Brand niet uit het oog te verliezen. De achterstand van de wereldkampioene dikt nu aan tot 5 seconden. . Alvarado doet er alles aan om Brand niet uit het oog te verliezen. De achterstand van de wereldkampioene dikt nu aan tot 5 seconden.

13:38 13 uur 38. Alvarado kraakt. Brand lijkt nu verder weg te rijden van Alvarado. Betsema, Worst en Vas volgen dan alweer op 17 seconden. . Alvarado kraakt Brand lijkt nu verder weg te rijden van Alvarado. Betsema, Worst en Vas volgen dan alweer op 17 seconden.

13:36 13 uur 36. Sterke Brand. Brand rijdt zo hard dat ook Alvarado een gaatje moet laten. Bij het ingaan van de 4e ronde heeft Brand een bonus van 2 seconden op de wereldkampioene. . Sterke Brand Brand rijdt zo hard dat ook Alvarado een gaatje moet laten. Bij het ingaan van de 4e ronde heeft Brand een bonus van 2 seconden op de wereldkampioene.

13:33 13 uur 33. Ook Shirin van Anrooij heeft moeten opgeven na de valpartij. De renster is bij bewustzijn, maar heeft toch lelijke wonden opgelopen. Laat ons hopen dat het allemaal nog meevalt voor de Nederlandse. . Ook Shirin van Anrooij heeft moeten opgeven na de valpartij. De renster is bij bewustzijn, maar heeft toch lelijke wonden opgelopen. Laat ons hopen dat het allemaal nog meevalt voor de Nederlandse.

13:31 13 uur 31. De winnares van vorig jaar, Worst, krijgt het moeilijk en probeert aan te klampen. Voorlopig rijden Brand en Alvarado verder weg van de rest. Hun voorsprong bedraagt 7 seconden. . De winnares van vorig jaar, Worst, krijgt het moeilijk en probeert aan te klampen. Voorlopig rijden Brand en Alvarado verder weg van de rest. Hun voorsprong bedraagt 7 seconden.

13:30 13 uur 30. Het tempo van Brand zorgt voor veel moeilijkheden bij haar metgezellen. Wereldkampioene Alvarado moet na een slippertje een gaatje laten en geeft enkele seconden prijs. . Het tempo van Brand zorgt voor veel moeilijkheden bij haar metgezellen. Wereldkampioene Alvarado moet na een slippertje een gaatje laten en geeft enkele seconden prijs.

13:29 13 uur 29. Daar is Brand. Bij het ingaan van de 3e ronde zet Lucinda Brand zich op kop. Het tempo schiet meteen de hoogte in, waardoor er meteen gaten vallen in de kopgroep. . Daar is Brand Bij het ingaan van de 3e ronde zet Lucinda Brand zich op kop. Het tempo schiet meteen de hoogte in, waardoor er meteen gaten vallen in de kopgroep.

13:25 13 uur 25. Eerste scheurtjes. We krijgen al de eerste breukjes te zien. De Nederlandse favorieten voeren het tempo op en blijven voorlopig nog bij elkaar. . Eerste scheurtjes We krijgen al de eerste breukjes te zien. De Nederlandse favorieten voeren het tempo op en blijven voorlopig nog bij elkaar.

13:22 13 uur 22. Cant 13e. Voorlopig zit Sanne Cant op een 13e positie op 9 seconden van de kop van de wedstrijd. De Hongaarse Vas vestigt zich voorlopig op een 3e stek. . Cant 13e Voorlopig zit Sanne Cant op een 13e positie op 9 seconden van de kop van de wedstrijd. De Hongaarse Vas vestigt zich voorlopig op een 3e stek.

13:20 13 uur 20. Eerste bocht in Tabor en meteen een zware valpartij bij de vrouwen. Eerste bocht in Tabor en meteen een zware valpartij bij de vrouwen

13:19 13 uur 19. Het is Betsema die het tempo dicteert in deze eerste ronde. Alvarado, Betsema en Worst volgen in het kielzog van hun landgenote. . Het is Betsema die het tempo dicteert in deze eerste ronde. Alvarado, Betsema en Worst volgen in het kielzog van hun landgenote.

13:18 13 uur 18. Opgave Casasola. We trekken een eerste keer richting de materiaalpost, terwijl de Italiaanse Casasola al meteen moet opgeven na de valpartij in het begin van de wedstrijd. . Opgave Casasola We trekken een eerste keer richting de materiaalpost, terwijl de Italiaanse Casasola al meteen moet opgeven na de valpartij in het begin van de wedstrijd.

13:15 13 uur 15. Cant zit ver. Sanne Cant ontsnapte aan de valpartij, maar zit toch vrij ver in deze fase van de wedstrijd. Kan onze landgenote vandaag een rol van betekenis spelen? . Cant zit ver Sanne Cant ontsnapte aan de valpartij, maar zit toch vrij ver in deze fase van de wedstrijd. Kan onze landgenote vandaag een rol van betekenis spelen?

13:13 13 uur 13. In het spoor van Clauzel vervolledigen Worst en Van der Heijden de top 3. Wereldkampioene Alvarado zien we ook goed vooraan. . In het spoor van Clauzel vervolledigen Worst en Van der Heijden de top 3. Wereldkampioene Alvarado zien we ook goed vooraan.

13:11 13 uur 11. De Franse Clauzel neemt meteen de leiding in deze wedstrijd. De renster heeft een kleine voorsprong op de rest van het peloton. . De Franse Clauzel neemt meteen de leiding in deze wedstrijd. De renster heeft een kleine voorsprong op de rest van het peloton.

13:10 Val. Meteen valt er een grote valpartij te noteren! Een heleboel rensters liggen al op de grond. . 13 uur 10. Val Meteen valt er een grote valpartij te noteren! Een heleboel rensters liggen al op de grond.

13:10 13 uur 10 match begonnen START! De dames zijn begonnen aan de eerste Wereldbekermanche van het seizoen. Wie trekt er aan het langste eind in Tsjechië?

11:53 11 uur 53. De favorieten. Vorig jaar ging Annemarie Worst met de overwinning lopen in Tsjechië. Lucinda Brand reed na een slechte start nog een knappe wedstrijd en eindigde uiteindelijk 4e. Ook dit jaar maken beide dames kans op winst en de bijhorende leiderstrui Verder behoren wereldkampioene Ceylin Alvarado en Denise Betsema zeker tot de favorieten vandaag. Terwijl Alvarado opnieuw een jaartje rijper is, presteerde Betsema de afgelopen weken zeer sterk in het veld. Ten slotte is het ook uitkijken naar Yara Kastelijn. Met een 3e plaats in Kortrijk lijkt haar vormcurve alvast in stijgende lijn te gaan. . De favorieten Vorig jaar ging Annemarie Worst met de overwinning lopen in Tsjechië. Lucinda Brand reed na een slechte start nog een knappe wedstrijd en eindigde uiteindelijk 4e. Ook dit jaar maken beide dames kans op winst en de bijhorende leiderstrui Verder behoren wereldkampioene Ceylin Alvarado en Denise Betsema zeker tot de favorieten vandaag. Terwijl Alvarado opnieuw een jaartje rijper is, presteerde Betsema de afgelopen weken zeer sterk in het veld. Ten slotte is het ook uitkijken naar Yara Kastelijn. Met een 3e plaats in Kortrijk lijkt haar vormcurve alvast in stijgende lijn te gaan.

