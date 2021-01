Wie trekt met het beste gevoel naar Oostende: Brand, Betsema of Alvarado?

13:05 13 uur 05. Dubbel voor Alvarado? Alvarado, gisteren winnares in Hamme, kon dit seizoen nog geen twee keer winnen in één weekend. Lukt het vandaag wel voor de wereldkampioene? . Dubbel voor Alvarado? Alvarado, gisteren winnares in Hamme, kon dit seizoen nog geen twee keer winnen in één weekend. Lukt het vandaag wel voor de wereldkampioene?

11:35 11 uur 35. Geen WK? De Nederlandse vrouwen zijn volgende week uiteraard de topfavorieten op het WK in Oostende. Al is het plots niet helemaal zeker dat het WK zal plaatsvinden door een corona-uitbraak in de Belgische badstad.

Lees er hieronder alles over.

11:15 11 uur 15. Worst won vorig jaar. Vorig seizoen was Annemarie Worst oppermachtig in Overijse. De Nederlandse klopte haar landgenote Brand met meer dan een minuut verschil. Niet alle toppers waren vorig jaar aanwezig, nu wel aangezien het een Wereldbeker-veldrit is.