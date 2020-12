WB-leidster Lucinda Brand verdedigt haar zege van 2018 en 2019 in Namen

13:46 13 uur 46. Schuine kant. De voorbije jaren maakte de schuine kant vaak slachtoffers, glad en nat en modderig als die was. Dit jaar zijn er paadjes getrokken, het is ook veel minder glad/modderig. Het zal dus minder beslissend worden... . Schuine kant De voorbije jaren maakte de schuine kant vaak slachtoffers, glad en nat en modderig als die was. Dit jaar zijn er paadjes getrokken, het is ook veel minder glad/modderig. Het zal dus minder beslissend worden...

13:44 13 uur 44. Kasseien. Op een korte kasseistrook bergop (250m) trekt Betsema de kop. De Nederlandse heeft enkele meters voorsprong op Vas, Alvarado, Brand en Cant.

13:41 13 uur 41. Vas, Betsema, Cant. Denise Betsema is uitstekend weg, als 2e in het spoor van de Hongaarse Vas. Sanne Cant passeert als 3e aan de kop van een groepje achtervolgers bij een eerste passage aan de finishlijn, de eerste na een kort lusje.

13:37 13 uur 37 match begonnen Meteen bergop Het hele pak rijdt even op het asfalt, maar dan gaat het meteen bergop. Lucinda Brand ligt in 5e positie.

13:36 13 uur 36. Sanne Cant 10 jaar geleden 3e. Voor Sanne Cant is het parcours vandaag een nachtmerrie door het vele klimwerk. "Ik hoop gewoon op dezelfde benen als vorige week in Gavere. Met een top 5 zal ik heel blij zijn."

13:29 13 uur 29. Het verhaal van vorige week met die ijzerdraad is helemaal vergeten. Het zou mooi zijn om na mijn 2e plaats vorig jaar nu te winnen. Ceylin Alvarado.

13:28 13 uur 28. Lucinda is top. Ze is hier op dit parcours vandaag nog meer dan anders favoriet. Teammanager Sven Nys op Play Sports.

13:28 13 uur 28. Betsema: "Ik wil meedoen voor het podium". De tactiek van Denise Betsema, die vorig weekend Lucinda Brand eens kon kloppen, is simpel: "Gewoon hard trappen!"

10:35 10 uur 35. Zo was het vorig jaar bij de vrouwen:. 1. Brand

2. Alvarado

3. Worst





Lees hieronder het verslag van 2019.

10:30 10 uur 30. Cant optimistisch, maar niet voor Namen. Vorige week zagen we een blije kant na het crossweekend met Antwerpen en Gavere. "Ik voelde weer de Cant van de voorbije jaren", vertelde ze. Ze kijkt uit naar de kerstperiode. "Maar Namen laat ik buiten beschouwing, dat is niet echt iets voor mij."