Beresterke Betsema verwijst Brand naar plaats twee in Hulst

Verslag van WB in Hulst bij de vrouwen

Betsema aan kop van start tot finish

Sanne Cant verbaasde door er als een speer vandoor te gaan, maar de Belgische kampioene kon dat moordende tempo niet aanhouden. De koppositie werd al snel overgenomen door Denise Betsema. De vrouw uit Texel voelde zich duidelijk thuis op de omloop aan de zee en trok stevig door.

Alvarado, Vas en Worst konden haar nog een tijdje volgen, maar dat duurde niet lang. In de tweede ronde reed Betsema al alleen en dat zou ze nog een hele cross dapper volhouden. Na een cross van meer dan 50 minuten mocht ze haar handen in de lucht steken.

En wat met Lucinda Brand? De leidster in de Wereldbeker raakte niet goed weg en fietste een tijdje achter de feiten aan. Halfweg de cross raakte ze wel opnieuw op het wiel van Alvarado. Ze liet de wereldkampioene achter, maar naar Betsema rijden zat er nooit in.

Ondanks een val in de laatste ronde sleepte ze nog een tweede plaats uit de brand. Daardoor is ze al voor de slotmanche in Overijse zeker van de zege in de Wereldbeker.