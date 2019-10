Worst degradeert de tegenstand in Bern, Cant komt niet in het stuk voor

Ruim verslag van de WB veldrijden in Bern bij de vrouwen

Worst reed net als Cant niet in de VS, daardoor startte het tweetal pas op de tweede rij in de Zwitserse hoofdstad. De Europese kampioene trok zich daar helemaal niets van aan, halverwege de eerste ronde had ze de koppositie beet na een kanonstart. Cant was heel wat minder weg en zou nooit meer voorin geraken.

De eerste versnelling was voor Worst meteen de goeie. Niemand kon volgen, waarna ze onbedreigd naar haar eerste WB-zege reed. Alvarado reed op een halve minuut even onbedreigd naar de tweede plaats. Anna Kay werd op net geen minuut derde.

Cant bolde uiteindelijk als 8e over de finishlijn, net achter WB-leider Katerina Nash. Een goed eindklassement in de WB lijkt ver weg voor de wereldkampioene. Met nog 6 wedstrijden op de teller, waarvan 3 in eigen land, kan er wel nog veel.