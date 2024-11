Geen Thibau Nys in Niel, heeft Eli Iserbyt opnieuw prijs?

Geen Thibau Nys in Niel

Goeiemiddag, vandaag hebben de mobilhomes van de veldrijders koers gezet naar de Rupelstreek. In Niel staat op 11 november traditioneel de Jaarmarktcross op het programma.



De wedstrijd vormt het decor van de derde manche voor de Superprestige. In Ruddervoorde won leider Joran Wyseure, in Overijse was Thibau Nys de sterkste.



De Europese kampioen is vanmiddag niet van de partij. Met het oog op het wegseizoen rijdt hij niet te veel dubbele weekends. Nys junior won gisteren in Lokeren.