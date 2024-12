LIVE (15.10 uur): Geen zieke Van Aert in Mol, maakt Van der Poel er opnieuw een onemanshow van?

Opnieuw dominante Van der Poel?

Van der Poel maakte gisteren een comeback door de grote poort in het veld. Al in de eerste minuut knalde hij naar de koppositie, die gaf hij nooit meer uit handen. Kan iemand het de wereldkampioen vandaag iets moeilijker maken of krijgen we in Mol een herhaling van de cross in Zonhoven?