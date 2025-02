LIVE (15.10 uur): Vandeputte op zucht van eindzege in Superprestige, wie wint slotmanche aan de Noordzee?

Niels Vandeputte droomt van een klein feestje in Middelkerke. De renner van Alpecin-Deceuninck heeft een fraaie voorsprong uitgebouwd in de Superprestige en kan vandaag de eindzege definitief binnenhengelen. Of krijgen we toch nog sensatie in de slotmanche? Mis er niets van vanaf 15.10 uur.