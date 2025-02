Joris Nieuwenhuis pakt eerste seizoenszege na steekspel in Middelkerke, Vandeputte wint Superprestige

Het seizoen vol twijfels eindelijk glans gegeven. Joris Nieuwenhuis heeft zijn maandenlange blessureproblemen achter zich gelaten in Middelkerke. In het zand voerde de Nederlander een aangenaam steekspel met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, die hij in de slotronde achterliet. Niels Vandeputte verzekerde zich van de eindzege in de Superprestige.

Dinsdagavond was er al het gala van de Gouden Schoen in Middelkerke, vandaag werden er opnieuw prijzen verdeeld in de kustgemeente.

Met de slotmanche van de Superprestige had leider Niels Vandeputte alle reden om nog een keer tot het uiterste te gaan. Maar het was vooral de strijd om de dagzege die kon bekoren.

Halfweg deden Eli Iserbyt en Joris Nieuwenhuis de boel meerdere keren ontploffen, tot eerst een groepje met 6 en in het slot enkel nog Michael Vanthourenhout en Niels Vandeputte konden volgen.

Een sprint hing in de lucht, maar Nieuwenhuis schakelde in de slotronde nog één keer zijn turbo aan. Hij stormde als een raket door een zandstrook en had voldoende aan zijn kloofje van 5 seconden om de buit binnen te hengelen.

Straf, want tot dusver was het crossseizoen 24/25 een waar rampjaar voor de Nederlander. Maandenlang moest hij vanaf de zijlijn toekijken met gordelroos, nu kon hij eindelijk toeslaan.