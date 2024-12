LIVE (20.30u): Wie profiteert van de afwezigheid van Van der Poel en Van Aert?

Geen Van der Poel

Mathieu van der Poel heeft in Besançon zijn laatste kunststukje van 2024 opgevoerd. Vandaag kiest hij voor een lange training met het oog op de veldrit in Baal. De Superprestige in Diegem laat de wereldkampioen dus links liggen.



Ook Wout van Aert doet er geen extra cross bij, ondanks zijn afzegging in Mol. Het is dus uitkijken naar andere namen. Eli Iserbyt maakte gisteren een sterke indruk en lijkt de zenuwpijnen in zijn been onder controle te hebben.



Ploegmaat Michael Vanthourenhout zal erop gebrand zijn iets te tonen na zijn pechdag in Besançon. Met Thibau Nys, Laurens Sweeck en Niels Vandeputte, de leider in de Superprestige, staan heel wat kanshebbers klaar.