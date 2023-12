LIVESTREAM: Wanneer begint Mathieu van der Poel aan zijn solo?

Na zijn tweede plaats gisteren in Heusden-Zolder kan Eli Iserbyt zich vandaag in Diegem verzekeren van de eindwinst in de Superprestige. In de voorlaatste SP-manche van de winter tekenen Mathieu van der Poel en Tom Pidcock present, Wout van Aert, die in 2022 won, ontbreekt. Kijk naar VRT 1 of naar de livestream om 20.45 uur.