Iserbyt verdedigt leidersplaats in Ruddervoorde, Thibau Nys niet aan de start

clock 11:50 11 uur 50. Kuypers als concurrent? Met uitzondering van 2018 reed Gerben Kuypers sinds de nieuwelingencategorie alle wedstrijden in Ruddervoorde. Als man van de streek wil hij zich daar zaterdag opnieuw laten opmerken. "Ik ben het als West-Vlaming een beetje verplicht om daar te starten", lacht Kuypers. "Het is altijd leuk om te kunnen koersen in je eigen buurt. Het parcours van Ruddervoorde is een mix van heel wat zaken. Je kunt het omschrijven als een weidecross, maar dan wel een met veel draaien en keren, op en af, een zandbak, trappen. Je vindt zo geen type veldrit meer doorheen het seizoen zoals in Ruddervoorde. De weide is ook helemaal gedraineerd. Niet te vergelijken met die ouderwetse weidecrossen waar je diep in de modder zakt, zoals in Ardooie", stelt Gerben Kuypers. . Kuypers als concurrent? Met uitzondering van 2018 reed Gerben Kuypers sinds de nieuwelingencategorie alle wedstrijden in Ruddervoorde. Als man van de streek wil hij zich daar zaterdag opnieuw laten opmerken. "Ik ben het als West-Vlaming een beetje verplicht om daar te starten", lacht Kuypers.



clock 11:47 11 uur 47. Iserbyt verdedigt leidersplaats . Met de cross van Ruddervoorde staat al de tweede manche van de Superprestige op de agenda. Eli Iserbyt verdedigt er na winst in de Druivencross van Overijse zijn leiderspositie in het klassement van dit regelmatigheidscriterium. In Overijse vocht hij een fel duel uit met Thibau Nys, maar die maakte in de ultieme laatste meters een cruciaal foutje. In afwezigheid van zijn concurrent zou Iserbyt zijn bonus alvast mooi kunnen uitbouwen. . Iserbyt verdedigt leidersplaats Met de cross van Ruddervoorde staat al de tweede manche van de Superprestige op de agenda. Eli Iserbyt verdedigt er na winst in de Druivencross van Overijse zijn leiderspositie in het klassement van dit regelmatigheidscriterium. In Overijse vocht hij een fel duel uit met Thibau Nys, maar die maakte in de ultieme laatste meters een cruciaal foutje. In afwezigheid van zijn concurrent zou Iserbyt zijn bonus alvast mooi kunnen uitbouwen.

clock 11:47 11 uur 47. Superprestige Jarige Eli Iserbyt veegt de 0 weg in Overijse, val in slotronde nekt Thibau Nys

clock 11:46 11 uur 46. We willen vermijden dat Thibau nu al zichzelf zou tegenkomen. Sven Nys. We willen vermijden dat Thibau nu al zichzelf zou tegenkomen. Sven Nys