Eli Iserbyt blijf koelbloedig en wint weer in Ruddervoorde na spannende cross

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) blijft foutloos in de Superprestige. De leider, vorige week winnaar in Overijse, won in Ruddervoorde na een pittige strijd met Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) en ploegmaat Michael Vanthourenhout. Het is zijn 4e zege op een rij in Ruddervoorde. Thibau Nys verscheen niet aan de start, zondag is hij er wel bij in de Wereldbeker van Maasmechelen.