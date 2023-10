LIVE: Thibau "Rufus" Nys is verkouden, wie profiteert in Overijse?

clock 15:08 15 uur 08. De renners staan opgelijnd. Om 15.10 uur gaan ze van start in Overijse. . De renners staan opgelijnd. Om 15.10 uur gaan ze van start in Overijse.

clock 15:07 15 uur 07. Dit jaar zal ik niet elke manche rijden. De drukke kalender dwingt me helaas tot keuzes. Vorig jaar heb ik me helemaal kapot gereden. Dat doe ik niet meer. Ik meld me ook niet graag ziek. Lars van der Haar.

clock 15:06 15 uur 06. Lars van der Haar! Hij won vorig seizoen het eindklassement van de Superprestige.

clock 15:04 15 uur 04. Vandaag begint het nieuwe Superprestigejaar. Weet u nog wie vorig seizoen won? We geven u enkele minuten bedenktijd.



clock 15:01 15 uur 01. Het is altijd leuk om een cross te rijden waar je goed gepresteerd hebt. En de omloop ligt er goed bij. Titelverdediger Michael Vanthourenhout. Het is altijd leuk om een cross te rijden waar je goed gepresteerd hebt. En de omloop ligt er goed bij. Titelverdediger Michael Vanthourenhout

clock 14:58 14 uur 58. Outsider Gerben Kuypers. Zijn eerste jaar als prof is prima begonnen voor Gerben Kuypers. De 23-jarige crosser won al in Oisterwijk en in Nederland. Begin deze week werd hij tweede na ploegmaat Kevin Kuhn in Zwitserland. "Vandaag mik ik op de top 5 of de top 3", zegt hij voor de Druivencross.



clock 14:57 14 uur 57. Dit is mijn beste seizoensstart ooit. Hier had ik niet van durven te dromen. En deze omloop ligt me als lichtgewicht. Gerben Kuypers.

clock 14:56 Eli Iserbyt 26. Na 3x tweede (in Beringen, Waterloo en Ardooie) kan Eli Iserbyt vandaag een eerste keer winnen. En dat op zijn 26e verjaardag. 14 uur 56. birthday Eli Iserbyt 26

clock 14:52 14 uur 52. De terugreis was niet ideaal. De vlucht had vertraging en ik heb mijn verbinding gemist. Komt erbij dat ik wat verkouden ben. Noem me dus geen topfavoriet vandaag. Thibau Nys.

clock 14:49 14 uur 49. Fem van Empel heeft zonet 3 op 3 gescoord. Bij de mannen komt Thibau Nys in aanmerking voor een hattrick. Hoe heeft "Rufus" de jetlag verteerd?



clock 14:47 14 uur 47. Superprestige Fem van Empel degradeert tegenstand ook in Druivencross met machtige solo

clock 11:40 11 uur 40. Nieuwe ploeg voor de Britse kampioen Mason. Cameron Mason komt vandaag aan de start voor zijn nieuwe ploeg. De Cyclocross Reds hebben de Britse kampioen in huis gehaald. Mason maakt de overstap van Trinity Racing, de ex-ploeg van Tom Pidcock. De 23-jarige renner is een offroadspecialist. Hij combineert cyclocross met gravelen en mountainbiken. In het veld eindigde Mason vorig seizoen steevast in de top 10. Van de 12 crossen die hij reed, finishte hij 9 keer voorin.



clock 11:40 11 uur 40. Cameron Mason in zijn nieuwe outfit.

clock 11:11 11 uur 11. Nys vs. Iserbyt? Thibau Nys rijdt momenteel met vleugels rond. Wint hij na Beringen en Waterloo ook in Overijse? De nieuwe veldritprins kan goed uit de voeten op een gevarieerd en natuurlijk parcours zoals in Overijse. Net als Eli Iserbyt, die de Druivencross in fluo heeft gemarkeerd. Boekt hij zijn eerste zege van het seizoen? De outsiders luisteren naar de namen Gerben Kuypers (winnaar in Ardooie), Laurens Sweeck (opnieuw erbij na een val) en Michael Vanthourenhout (titelverdediger in Overijse).



clock 11:08 11 uur 08. Vorig jaar: geweldig duel tussen Pidcock en Vanthourenhout. Een jaar geleden kreeg Overijse een mooie strijd te zien tussen Tom Pidcock en Michael Vanthourenhout. De Britse lefgozer moest een inhaalrace rijden, die hij net niet kon afronden met een zege. Europees kampioen Vanthourenhout wist Pidcock af te houden en schreeuwde het uit aan de finish. Kijk hieronder naar de knappe race.



clock 11:08 11 uur 08. Overijse 2022: Michael Vanthourenhout houdt Tom Pidcock af.

clock 11:05 11 uur 05. Druivencross live vanaf 15.10 uur. In Overijse staat vandaag de eerste Superprestigemanche op het menu. Na een afwezigheid van 23 jaar maakt de Moeder der Crossen weer deel uit van het oudste regelmatigheidscriterium in het veld. Wij zijn er ook weer bij. De vrouwen beginnen om 13.40 uur, de mannen om 15.10 uur. U kunt elke wedstrijd live volgen op deze pagina en in Sporza op Radio 1.



