Thibau Nys (morgen jarig) rijdt dit weekend enkel in Niel: "Gas terugnemen door jeugdige leeftijd"

Vervroegd verjaardagscadeau Nys? Thibau Nys speldt dit weekend enkel in Niel zijn rugnummer op. Voor de Wereldbeker-cross in Dendermonde past hij. "Het was in principe voorzien dat Thibau 2 crossen zou rijden dit weekend. Maar we hebben dat plan bijgesteld", zegt teammanager en vader Sven Nys. "Het is verstandig hem wat rust te laten inbouwen na het EK, maar wel met de nodige training. Thibau heeft onlangs met Maasmechelen, de Koppenbergcross en het EK 3 zware crossen op 7 dagen tijd gereden. Gezien zijn jeugdige leeftijd moeten we nu even gas terugnemen." Morgen viert Thibau Nys trouwens zijn 21e verjaardag. "Ik zal die verjaardag vieren met een stevige ochtendtraining. Maar eerst hoop ik in Niel de scheve situatie van Pontchâteau recht te trekken. Ik heb er het volste vertrouwen in, ondanks de uitschuiver in Frankrijk", zegt Nys junior.