LIVE: Van der Poel en Van Aert lijken op weg naar sprintje met z'n tweeën in Zolder

16 uur 02. Sprintje zoals in de Ronde van Vlaanderen? Op het asfalt rijden Van der Poel en Van Aert zij-aan-zij. In de sprint lijkt Van Aert op papier sneller, maar Van der Poel heeft ook al spurtjes tegen de Belgische kampioen naar zich toegetrokken. Denk maar aan de Ronde van Vlaanderen 2 jaar geleden. .

16 uur . Van der Poel heeft het commando nu weer overgenomen. Hij schiet even uit zijn klikpedaal, maar houdt zich overeind en klikt snel weer in. .

15 uur 58. Strijd. Bergop blijft Van der Poel even steken, maar dat maakt hij snel weer goed in de afdaling. De strijd brandt weer los. .

15 uur 54. Pidcock sluipt seconde per seconde dichter bij Van der Poel en Van Aert. Ook Van der Haar en Vanthourenhout blijven hun gaspedaal martelen. Superprestige-leider Sweeck heeft een iets mindere dag. .

15 uur 53. Zal een foutje beslissen over winst en verlies? Van der Poel heeft zich weer op kop genesteld, Van Aert fixeert zich op het spoor van de Nederlander. .

15 uur 51. Van der Poel te voet. Alarm in het kamp-Van der Poel! De Nederlander rijdt in koppositie, maar staat plots te voet. Gelukkig voor Van der Poel springt hij snel weer op zijn fiets. .

15 uur 49. Een sprint tussen de 2 grote kanonnen lijkt waarschijnlijker en waarschijnlijker te worden. Of hebben Van der Poel en Van Aert nog wat buskruit opgespaard? .

15 uur 47. Van Aert op toerental. Plots is Van Aert 10 meter los. De Belgische kampioen ruikt bloed en zet Van der Poel extra onder druk. .

15 uur 46. Door het tragere rondje van Van der Poel en Van Aert hebben Pidcock en co een handvol seconden van hun achterstand afgeknabbeld. .

15 uur 43. Voorbij halfweg. Van der Poel neemt technisch de bovenhand en smeert Van Aert in de afdaling enkele meters aan. Maar de Belgische kampioen knalt de gaatjes telkens weer dicht. .

15 uur 42. Wapenstilstand bij Van der Poel en Van Aert. Van der Poel trekt op na een bocht en spuwt dan wat overtollig speeksel uit. Het steekspel met Van Aert is wat uitgedoofd. Wie dropt nog eens een bommetje? .

15 uur 40. Door een hapering van Hermans ligt de achtervolgende groep in stukken en brokken uit elkaar. Van der Haar is de pineut en moet achtervolgen op Pidcock en co. .