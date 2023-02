Wie zet de puntjes op de i in laatste manche van de Superprestige?

clock 15:00 15 uur . In Maldegem was het drie tegen een en dan moet je je mannetje staan. Dat is gebeurd. Ik laat me niet doen. Ik vind het jammer, ik laat de benen liever spelen, maar het is gepasseerd. Laurens Sweeck. In Maldegem was het drie tegen een en dan moet je je mannetje staan. Dat is gebeurd. Ik laat me niet doen. Ik vind het jammer, ik laat de benen liever spelen, maar het is gepasseerd. Laurens Sweeck

clock 14:58 14 uur 58. Het parcours ligt me. Het is totaal anders dan vroeger. . Eli Iserbyt. Het parcours ligt me. Het is totaal anders dan vroeger. Eli Iserbyt

clock 14:57 14 uur 57. Het zal moeilijk worden om de eindzege nog te pakken. Het zal wel een mooie strijd worden tussen Iserbyt en mezelf voor de tweede plaats in het klassement. Michael Vanthourenhout. Het zal moeilijk worden om de eindzege nog te pakken. Het zal wel een mooie strijd worden tussen Iserbyt en mezelf voor de tweede plaats in het klassement. Michael Vanthourenhout

clock 14:44 14 uur 44. Geen "Grote Drie" aan zee. Laurens Sweeck was de afgelopen twee edities de winnaar in Middelkerke. Hij is ook vanmiddag opnieuw een van de grote favorieten. Al is het parcours – met korte nijdige klimmetjes – ook iets voor Iserbyt en Van der Haar. En verder is het ook uitkijken naar Michael Vanthourenhout en revelatie Gerben Kuypers. . Geen "Grote Drie" aan zee Laurens Sweeck was de afgelopen twee edities de winnaar in Middelkerke. Hij is ook vanmiddag opnieuw een van de grote favorieten. Al is het parcours – met korte nijdige klimmetjes – ook iets voor Iserbyt en Van der Haar.



En verder is het ook uitkijken naar Michael Vanthourenhout en revelatie Gerben Kuypers.