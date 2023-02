Iserbyt boekt eerste zege sinds 1 januari, eindzege in Superprestige voor vallende Van der Haar

clock 16:13 16 uur 13. Kuypers in top vijf. Sweeck is derde op 29 seconden, Nieuwenhuis rijdt na een sterke wedstrijd naar plaats vier en op vijf zien we Kuypers. . Kuypers in top vijf Sweeck is derde op 29 seconden, Nieuwenhuis rijdt na een sterke wedstrijd naar plaats vier en op vijf zien we Kuypers.

16 uur 12. Iserbyt triomfeert. Iserbyt wint voor het eerst in Middelkerke. Het is zijn zevende dagzege van het seizoen. De winst in het klassement is voor Van der Haar, die wel geen enkele manche van de Superprestige heeft kunnen winnen.

16 uur 11. In het zand kiest Iserbyt voor zekerheid. Hij springt van de fiets. Maar in de achtergrond kan van der Haar niet profiteren. In tegendeel. Het gaat mis bij de Nederlandse kampioen. Hij moet naar houvast zoeken met zijn hand. Dit lijkt de beslissing.

16 uur 10. In totaal denk ik dat Iserbyt tijdens deze cross 18 seconden heeft moeten dichtrijden. Paul Herygers.

16 uur 10. Iserbyt vliegt nu. Paul Herygers.

16 uur 07. Fout van van der Haar. Op een van de nijdige bergjes schuift het voorwiel van Van der Haar weg. De Nederlander voelt even de ondergrond en Iserbyt reageert meteen. iserbyt krijgt zo vijf seconden cadeau.

16 uur 06. Laatste ronde. Met een voorsprong van 16 seconden op Sweeck beginnen Van der Haar en Iserbyt aan de laatste ronde. Iserbyt heeft eindelijk het gat helemaal dicht en krijgt zelfs meteen de kop opgedrongen. Iserbyt zit in het defensief, lijkt het.

16 uur 05. Iserbyt beperkt deze keer de schade in het zand. Zo blijft de spanning, maar Iserbyt heeft het oh zo moeilijk om de laatste meters op Van der Haar helemaal te dichten.

16 uur. Voorlaatste ronde. Van der Haar heeft na de hapering van Iserbyt in het zand een voorsprong van drie seconden, maar Iserbyt geeft echt niet af. Sweeck volgt op tien seconden. Een derde plaats lijkt het hoogst haalbare voor Sweeck de winnaar van de afgelopen twee edities.

15 uur 59. Kuypers rijdt voorbij Nieuwenhuis naar plaats vier. Zijn diesel is laat op gang gekomen, maar draait op volle toeren.

15 uur 59. Iserbyt steekt zichzelf een stok in de wielen door de zandbak niet goed te nemen. Hoeveel moed heeft hij nog? Ruben Van Gucht.

15 uur 57. Iserbyt zit opnieuw in het wiel bij Van der Haar. Het worden nog twee bijzonder interessante rondes. Commentatoren Ruben Van Gucht en Paul Herygers zijn het niet eens. Van Gucht gokt op Iserbyt, Herygers op Iserbyt.

15 uur 56. Kopgroep in twee stukken. Nieuwenhuis en Sweeck moeten de rol lossen. Iserbyt kan koploper Van der Haar wel nog altijd ruiken. Het verschil is maximaal drie seconden voor Iserbyt. De spanning blijft.

15 uur 56. Iserbyt is taai. Hij komt nog wat dichter, maar dit kost krachten. Paul Herygers.

15 uur 54. Kuypers toont zich opnieuw. In de achtergrond zien we opnieuw een straffe stoot van Kuypers. Hij rijdt de zevende ronde even snel als koploper Van der Haar en rijdt momenteel solo rond op plaats vijf. Op niet meer dan 14 seconden van de koploper.

15 uur 52. Ploegenspel. Iserbyt laat zich flikken. Net voor het zand glipt Nieuwenhuis nog voor Iserbyt naar de tweede plaats en dan blijft Nieuwenhuis "professioneel" haperen in het zand. Zo kan ploegmaat Van der Haar van op kop wegrijden. Link gespeeld.

15 uur 50. De kopgroep wordt in twee gehakt. Van der Haar en Iserbyt slaan de handen in elkaar om een gaatje te slaan met de andere twee in de kopgroep. Dan is het kijken naar Sweeck, zou je denken, maar het is Nieuwenhuis die probeert om een overtal te creëren voor de ploeg van Sven Nys.

15 uur 48. Nieuwenhuis sluit aan. Het drietal is een viertal geworden. van der Haar heeft zijn benen een beetje stil gehouden en dat helpt voor ploegmaat Nieuwenhuis. Twee Belgen tegen twee Nederlanders in de kop van de wedstrijd nu.

15 uur 44. Komt er nog een vierde kanshebber in het spel? Nieuwenhuis komt achter de rug van de drie koplopers steeds dichter en dichter. De Nederlander is nog niet uitgeteld en kan misschien straks profiteren als de koplopers beginnen nadenken.