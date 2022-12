Mathieu van der Poel aast op revanche in Diegem (20.45 u) na klikpedaaldebacle in Zolder

De twee heerschappen in het veldrijden geven elkaar geen duimbreed toe. Alsof ze magnetisch geladen zijn, kleven ze aan elkaars tubes. De overige renners? Die hebben het wat moeilijker om het moordende tempo van Van Aert en Van der Poel te volgen. Zien we vandaag een gelijkaardig beeld of moeien Pidcock en Van der Haar zich in de strijd?

15 uur 18. We voelden allebei dat we elkaar er niet zouden af krijgen vandaag. Wout van Aert.

15 uur 14. Wout van Aert zegeviert na tweestrijd. Wout van Aert en Mathieu van der Poel verdelen de koek wanneer beide tenoren aan de start staan van een veldrit. Maandag was de Nederlander nog het sterkst in de blubber, gisteren won zijn eeuwige rivaal op een vliegensvlugge omloop in Zolder. Van der Poel baalde, want hij kon niet naar behoren sprinten in een slotrondje dat - atypisch Van der Poels - bol stond van de foutjes. Knoopt hij vandaag weer aan met de zege? .