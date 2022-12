LIVESTREAM: Van der Poel deelt prik uit, maar Van Aert en Pidcock rijden gaatje dicht

clock 21:08 21 uur 08. Situatie na ronde 3. Status quo na ronde 3. Van der Poel, Van Aert en Pidcock voorop, Van der Haar, Iserbyt en Vanthourenhout volgen op ruime afstand. . Situatie na ronde 3 Status quo na ronde 3. Van der Poel, Van Aert en Pidcock voorop, Van der Haar, Iserbyt en Vanthourenhout volgen op ruime afstand.

clock 21:05 21 uur 05. Zandbak is verschilmaker. Wout van Aert volgt een ronde later het spoor van zijn rivaal in de zandbak, maar de Nederlander heeft toch een superieure techniek en slaat telkens een kloofje. . Zandbak is verschilmaker Wout van Aert volgt een ronde later het spoor van zijn rivaal in de zandbak, maar de Nederlander heeft toch een superieure techniek en slaat telkens een kloofje.

clock 21:01 21 uur 01. Op de schuine kant blijft Van Aert goed boven en knabbelt hij seconden van de voorsprong. Mathieu van der Poel blijft zijn pedalen in stukken duwen. Het tempo is verschroeiend, voor een derde dag op rij. . Op de schuine kant blijft Van Aert goed boven en knabbelt hij seconden van de voorsprong. Mathieu van der Poel blijft zijn pedalen in stukken duwen. Het tempo is verschroeiend, voor een derde dag op rij.

clock 21:01 21 uur 01. Situatie na ronde 2. De Grote Drie voorop, een trio met Van der Haar, Vanthourenhout en Iserbyt volgt op een halve minuut. . Situatie na ronde 2 De Grote Drie voorop, een trio met Van der Haar, Vanthourenhout en Iserbyt volgt op een halve minuut.

clock 21:00 Slipper Hermans. In een modderig bochtje - waar Van der Poel zijn techniek gebruikte om recht te blijven - gaat Quinten Hermans onderuit. Vanthourenhout kan hem maar net ontwijken en voorkomt een nieuwe val. . 21 uur . fall Slipper Hermans In een modderig bochtje - waar Van der Poel zijn techniek gebruikte om recht te blijven - gaat Quinten Hermans onderuit. Vanthourenhout kan hem maar net ontwijken en voorkomt een nieuwe val.

clock 20:57 20 uur 57. Van der Poel demonstreert in de zandbak #2. Van der Poel demonstreert in de zandbak #2

clock 20:56 20 uur 56. Machtige zandpassage Van der Poel. Wout van Aert perst wat pk's uit zijn dijen en ziet dat Pidcock en Iserbyt kraken. Van der Poel vindt het prima en klieft door de zandbak. Zijn tegenstand staat te voet, de Nederlander heeft een paar seconden voorsprong. . Machtige zandpassage Van der Poel Wout van Aert perst wat pk's uit zijn dijen en ziet dat Pidcock en Iserbyt kraken. Van der Poel vindt het prima en klieft door de zandbak. Zijn tegenstand staat te voet, de Nederlander heeft een paar seconden voorsprong.

clock 20:56 20 uur 56. Elk lid van de Grote Drie doet zijn deel van het kopwerk. Ruben Van Gucht. Elk lid van de Grote Drie doet zijn deel van het kopwerk. Ruben Van Gucht

clock 20:53 20 uur 53. Grote Drie op kop na ronde 1. Ronde 1 zit erop en Pidcock, Van der Poel en Van Aert trekken naar voren. Enkel Eli Iserbyt blijft eraan plakken, Lars van der Haar volgt op enkele fietslengtes. . Grote Drie op kop na ronde 1 Ronde 1 zit erop en Pidcock, Van der Poel en Van Aert trekken naar voren. Enkel Eli Iserbyt blijft eraan plakken, Lars van der Haar volgt op enkele fietslengtes.

clock 20:52 20 uur 52. Pidcock heeft er ook zin in. Hij plaatst een versnelling voor een brugje en vliegt de modder in. Een antwoord op de pandoering die hij gisteren in Zolder incasseerde. . Pidcock heeft er ook zin in. Hij plaatst een versnelling voor een brugje en vliegt de modder in. Een antwoord op de pandoering die hij gisteren in Zolder incasseerde.

clock 20:51 20 uur 51. Auwch! Vanthourenhout komt pijnlijk ten val op de balkjes. Auwch! Vanthourenhout komt pijnlijk ten val op de balkjes

clock 20:50 Michael Vanthourenhout maakt smak. Vanthourenhout wordt gehaakt door Sweeck bij de balken en gaat hard tegen de grond. De Europese kampioen grijpt naar zijn sleutelbeen, maar kan toch verder. . 20 uur 50. fall Michael Vanthourenhout maakt smak Vanthourenhout wordt gehaakt door Sweeck bij de balken en gaat hard tegen de grond. De Europese kampioen grijpt naar zijn sleutelbeen, maar kan toch verder.

clock 20:50 20 uur 50. Van der Poel neemt Van Aert te grazen. Een snel inhaalmanoeuvre en Mathieu gaat voorbij Wout. Breekt hij de koers nu al open? . Van der Poel neemt Van Aert te grazen Een snel inhaalmanoeuvre en Mathieu gaat voorbij Wout. Breekt hij de koers nu al open?

clock 20:50 20 uur 50. Van der Poel neemt er 3 te grazen in de zandbak. Van der Poel neemt er 3 te grazen in de zandbak

clock 20:49 20 uur 49. Mathieu van der Poel kiest zijn momenten om plaatsen op te schuiven. Nog twee heren zitten tussen de Nederlander en Wout van Aert, die op een derde plek peddelt. . Mathieu van der Poel kiest zijn momenten om plaatsen op te schuiven. Nog twee heren zitten tussen de Nederlander en Wout van Aert, die op een derde plek peddelt.

clock 20:47 20 uur 47. Iserbyt toont zich. Plots duikt Eli Iserbyt op aan de kop van de wedstrijd. Hij kan het niet laten en wil zich niet verstoppen. Pidcock volgt in zijn wiel. . Iserbyt toont zich Plots duikt Eli Iserbyt op aan de kop van de wedstrijd. Hij kan het niet laten en wil zich niet verstoppen. Pidcock volgt in zijn wiel.

clock 20:47 20 uur 47. Wat een chaotische start. Wat een chaotische start

clock 20:46 20 uur 46. Chaos troef in de eerste bochten. Het parcours is wat smal voor de 100 aanwezige renners, die in een trechter terechtkomen. . Chaos troef in de eerste bochten. Het parcours is wat smal voor de 100 aanwezige renners, die in een trechter terechtkomen.

clock 20:45 20 uur 45. START! Kuhn knalt als eerste naar boven, terwijl achteraan een valpartijtje de start ontsiert. Van Aert sluipt naar plek 5, Van der Poel rijdt rond op plaats 10. . START! Kuhn knalt als eerste naar boven, terwijl achteraan een valpartijtje de start ontsiert. Van Aert sluipt naar plek 5, Van der Poel rijdt rond op plaats 10.

clock 20:44 20 uur 44. 6 overwinningen op een rij is straf, maar een nog sterkere statistiek is dat Mathieu van der Poel altijd won in Diegem. Ook bij de jeugd. Opgeteld goed voor 10 op 10. Op naar nummer 11? . 6 overwinningen op een rij is straf, maar een nog sterkere statistiek is dat Mathieu van der Poel altijd won in Diegem. Ook bij de jeugd. Opgeteld goed voor 10 op 10. Op naar nummer 11?

clock 20:39 20 uur 39. Ik sta met heel vermoeide benen aan de start. Ik heb nog nooit 3 dagen op rij gecrosst. . Lars van der Haar. Ik sta met heel vermoeide benen aan de start. Ik heb nog nooit 3 dagen op rij gecrosst. Lars van der Haar

clock 20:38 20 uur 38. Lars van der Haar over zijn "natte kranten". Lars van der Haar over zijn "natte kranten"

clock 20:37 20 uur 37. De renners verzamelen aan de start. Mathieu van der Poel staat niet op de eerste startrij, Wout van Aert wel. Kan de Belg daar al een klein slagje slaan? . De renners verzamelen aan de start. Mathieu van der Poel staat niet op de eerste startrij, Wout van Aert wel. Kan de Belg daar al een klein slagje slaan?

clock 20:21 20 uur 21. Lars van der Haar speelt puntenspel. Lars van der Haar verwacht "een knalstart" van Van der Poel en Van Aert. Maar dat zijn niet de heren waar de Nederlander rekening mee houdt. Hij houdt vooral Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout in het oog, die op plekken 2 en 3 vertoeven in de stand. Voor de beide Belgen finishen, is dus de boodschap. . Lars van der Haar speelt puntenspel Lars van der Haar verwacht "een knalstart" van Van der Poel en Van Aert. Maar dat zijn niet de heren waar de Nederlander rekening mee houdt. Hij houdt vooral Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout in het oog, die op plekken 2 en 3 vertoeven in de stand. Voor de beide Belgen finishen, is dus de boodschap.

clock 20:18 20 uur 18. Het is al even geleden dat ik hier gereden heb. Ik ben blijkbaar vergeten hoe zwaar het hier is met het hoogteverschil. Wout van Aert. Het is al even geleden dat ik hier gereden heb. Ik ben blijkbaar vergeten hoe zwaar het hier is met het hoogteverschil. Wout van Aert

clock 20:15 20 uur 15. Van der Poel al 6 keer beste. Diegem is misschien wel de favoriete cross van Mathieu van der Poel. De Nederlander won de avondwedstrijd al 6 keer op een rij. Na een coronapauze van 2 jaar kan nummer 7 volgen. . Van der Poel al 6 keer beste Diegem is misschien wel de favoriete cross van Mathieu van der Poel. De Nederlander won de avondwedstrijd al 6 keer op een rij. Na een coronapauze van 2 jaar kan nummer 7 volgen.

clock 20:14 20 uur 14. In Diegem is de start nogal atypisch kort, met veel bochtenwerk. Ik sta niet op de eerste rij, dus hoop die goed door te komen. Mathieu van der Poel. In Diegem is de start nogal atypisch kort, met veel bochtenwerk. Ik sta niet op de eerste rij, dus hoop die goed door te komen. Mathieu van der Poel

clock 20:09 20 uur 09. Iserbyt weer van de partij. Terug van even weggeweest: Eli Iserbyt. De nummer 4 in de stand van de Superprestige sukkelt al weken met een rugblessure. Vanavond test hij die nog eens uit in Diegem. . Iserbyt weer van de partij Terug van even weggeweest: Eli Iserbyt. De nummer 4 in de stand van de Superprestige sukkelt al weken met een rugblessure. Vanavond test hij die nog eens uit in Diegem.

clock 18:59 18 uur 59. Mathieu van der Poel: "Nog niet vaak zoveel modder gezien in Diegem". Mathieu van der Poel: "Nog niet vaak zoveel modder gezien in Diegem"

clock 18:44 18 uur 44. Wout van Aert: "Ik rij liever een paar uur vroeger, maar ja, wij zijn de aapjes". Wout van Aert: "Ik rij liever een paar uur vroeger, maar ja, wij zijn de aapjes"

clock 18:30 18 uur 30. Zo kan het ook, Tom Pidcock: spectaculairder, maar wel rechtblijven. Zo kan het ook, Tom Pidcock: spectaculairder, maar wel rechtblijven

clock 18:16 18 uur 16. Pidcock komt op zijn verkenning ten val tussen de balkjes, gelukkig zonder erg. Pidcock komt op zijn verkenning ten val tussen de balkjes, gelukkig zonder erg

clock 15:18 15 uur 18. Weer een koppeltijdrit? De twee heerschappen in het veldrijden geven elkaar geen duimbreed toe. Alsof ze magnetisch geladen zijn, kleven ze aan elkaars tubes. De overige renners? Die hebben het wat moeilijker om het moordende tempo van Van Aert en Van der Poel te volgen. Zien we vandaag een gelijkaardig beeld of moeien Pidcock en Van der Haar zich in de strijd? . Weer een koppeltijdrit? De twee heerschappen in het veldrijden geven elkaar geen duimbreed toe. Alsof ze magnetisch geladen zijn, kleven ze aan elkaars tubes. De overige renners? Die hebben het wat moeilijker om het moordende tempo van Van Aert en Van der Poel te volgen. Zien we vandaag een gelijkaardig beeld of moeien Pidcock en Van der Haar zich in de strijd?

clock 15:18 15 uur 18. We voelden allebei dat we elkaar er niet zouden af krijgen vandaag. Wout van Aert. We voelden allebei dat we elkaar er niet zouden af krijgen vandaag. Wout van Aert

clock 15:17 15 uur 17. Ik ben teleurgesteld dat ik niet heb kunnen proberen. Mathieu van der Poel. Ik ben teleurgesteld dat ik niet heb kunnen proberen. Mathieu van der Poel

clock 15:14 15 uur 14. Wout van Aert zegeviert na tweestrijd. Wout van Aert en Mathieu van der Poel verdelen de koek wanneer beide tenoren aan de start staan van een veldrit. Maandag was de Nederlander nog het sterkst in de blubber, gisteren won zijn eeuwige rivaal op een vliegensvlugge omloop in Zolder. Van der Poel baalde, want hij kon niet naar behoren sprinten in een slotrondje dat - atypisch Van der Poels - bol stond van de foutjes. Knoopt hij vandaag weer aan met de zege? . Wout van Aert zegeviert na tweestrijd Wout van Aert en Mathieu van der Poel verdelen de koek wanneer beide tenoren aan de start staan van een veldrit. Maandag was de Nederlander nog het sterkst in de blubber, gisteren won zijn eeuwige rivaal op een vliegensvlugge omloop in Zolder.

Van der Poel baalde, want hij kon niet naar behoren sprinten in een slotrondje dat - atypisch Van der Poels - bol stond van de foutjes. Knoopt hij vandaag weer aan met de zege?