Van Aert-Van der Poel, de rematch: zijn de rollen in Zolder omgedraaid?

09:27

09 uur 27. 5 op een rij voor Van Aert? Sinds hij is teruggekeerd in het veld heeft Wout van Aert 4 crossen op een rij gewonnen. In zijn carrière slaagde hij er nog maar 2 keer in om 5 crossen na elkaar te winnen in 1 seizoen: in 2015 won hij van Las Vegas tot Ronse alles en datzelfde jaar ook van Hamme tot Antwerpen. .